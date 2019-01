W czasie posiedzenia sejmowej komisji finansów doszło do sporu o sposób procedowania nad projektami ustaw ws. jawności zarobków w NBP. Opozycja chciała debaty łącznej nad trzema projektami w tej sprawie. Podczas debaty głos zabrała wiceprezes NBP Anna Trzecińska. "Każda próba ograniczania wynagrodzenia to jest ingerencja w niezależność banku centralnego" - przekonywała.

Zdjęcie profesor Włodzimierz Nykiel przemawia podczas posiedzenia sejmowej komisji Finansów Publicznych / Marcin Obara /PAP

Sejmowa komisja finansów publicznych rozpoczęła we wtorek wieczorem prace nad trzema projektami ustaw (autorstwa klubów: PO-KO, PiS oraz Kukiz'15), których celem jest ujawnienie zarobków osób sprawujących funkcje kierownicze w Narodowym Banku Polskim.

Propozycje poszczególnych klubów nie są tożsame; projekt PiS - oprócz ujawnienia wynagrodzeń w NBP - zakłada też ustalenie ich maksymalnej wysokości dla osób na kierowniczych stanowiskach w NBP.

Spór o sposób procedowania

Na początku wtorkowego posiedzenia poseł PO-KO Włodzimierz Nykiel zaprezentował projekt swego klubu, następnie doszło do niemal godzinnej wymiany zdań między posłami opozycji a przewodniczącym komisji Andrzejem Szlachtą (PiS) na temat sposobu procedowania nad projektami.

Z porządku pracy komisji wynika, że każdy z projektów ma zostać rozpatrzony przez komisję osobno. Wiceprzewodnicząca komisji Krystyna Skowrońska (PO-KO) zwróciła się do szefa komisji, by najpierw zaprezentowane zostały wszystkie trzy projekty (oprócz PO-KO, także Kukiz'15 i PiS) i by nad wszystkimi odbyła się łączna dyskusja.

"Jeśli po każdym z projektów będziemy prowadzić osobną dyskusję, to potem nie będziemy mieć możliwości odniesienia się i niuansowania różnic pomiędzy projektami" - wskazywała Skowrońska.

Konieczna opinia EBC?

Następnie posłanki PO-KO oraz Nowoczesnej przypomniały opublikowaną kilka dni temu opinię Biura Analiz Sejmowych, zgodnie z którą projekt PiS, ponieważ reguluje funkcjonowanie krajowego banku centralnego, wymaga - zgodnie m.in. z Traktatem o Funkcjonowaniu UE - notyfikacji Europejskiego Banku Centralnego. Na konieczność wystąpienia przez marszałka Sejmu o opinię do EBC jeszcze przed drugim czytaniem projektu ustawy, wskazywał też podczas posiedzenia komisji przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu.

Szlachta odpowiedział jednak, że komisja jest na razie na etapie pierwszego czytania. W czasie drugiego czytania - zapowiedział - komisja zwróci się z pytaniem do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, czy wystąpi o notyfikację do EBC.

Po wymianie zdań między posłankami PO i Nowoczesnej, a szefem komisji ogłoszona została przerwa.

Wiceprezes NBP: To ingerencja w niezależność banku

Po niej głos zabrała wiceprezes NBP Anna Trzecińska.

"Każda próba, wyznaczania wskaźników, ograniczania wynagrodzenia to jest ingerencja w niezależność banku centralnego. I takie opinie Europejski Bank Centralny wysyłał do różnych krajów" - powiedziała na posiedzeniu komisji wiceprezes.

Jak mówiła, "chodzi tu o wynagrodzenia pracowników Narodowego Banku Polskiego, kadry, która musi być profesjonalna, ponieważ odpowiada zgodnie z art. 3 ustawy o NBP za cały obszar gospodarki. To jest polityka pieniężna, to jest system płatniczy, to jest obsługa budżetu, to jest zarządzanie rezerwami dewizowymi. Dlatego też, ta niezależność finansowa, o której tutaj za chwilę będziemy debatować, jest po prostu nie do podważenia. I nie ma możliwości wpływania" - tłumaczyła posłom.

Jak podkreśliła, "nie chcemy, a wręcz naszym obowiązkiem jest dbać o to, żeby zachować zdolność do wykonywania powierzonego mandatu". Dodała, że ta zdolność operacyjna ma wymiar zdolności pod względem zasobów ludzkich, jak i finansowych.

Wiceprezes NBP wskazała, że w poselskich projektach nie ma "żadnej analizy, konsekwencji wprowadzenia tych rozwiązań".

NBP pracuje nad tzw. siatką płac

"W tej chwili prowadzimy prace nad tzw. siatką płac, którą chcemy przedstawić w podziale na stanowiska na minimum i na maksimum. Chcemy to upublicznić. Zarząd podejmie takie uchwały w najbliższym czasie, tak, żeby ta transparentność była zachowana" - powiedziała.

Wiceprezes poprosiła o czas, w którym zobowiązała się do współpracy, tak, "żeby wykonać wszystkie kwestie i przedyskutować w sposób rzetelny elementy i zasady wynagrodzenia w banku centralnym."



Oświadczenie związków zawodowych

Związki zawodowe działające w NBP (AZZ Pracowników NBP, NSZZ Solidarność w NBP, KZZ Pracowników NBP, ZZ Pracowników NBP) we wspólnym oświadczeniu udostępnionym posłom podczas komisji podkreśliły, że w latach 90-tych, kiedy tworzono bank opracowano wzorowaną na innych bankach centralnych, siatkę płac, w której wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach były zbliżone do uposażenia w sektorze banków komercyjnych i by miały one charakter motywacyjny i wpływały na wydajność pracy.

"W krótkim czasie NBP stał się bankiem centralnym bardzo wysoko ocenianym w realizacji powierzonych zadań zarówno w polskim sektorze bankowym, jak też wśród europejskich banków centralnych (...) Uważamy, że opinia poziomu wynagrodzeń pracowników banku powinna być dokonywana przez pryzmat osiągnięć trzech dekad działalności NBP (...) Dlatego ich wynagrodzenia nie mogą być oderwane od sektora bankowego" - czytamy w piśmie.

Związki dodały, że zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w NBP, maksymalne wynagrodzenie na porównywalnych stanowiskach nie może przekroczyć 1,8 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze bankowym. "Zaproponowane założenie że maksymalne wynagrodzenia pracownika NBP nie może przekroczyć 0,6-krotnosci wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP (taka propozycja jest w projekcie PiS - PAP), jest w naszej ocenie, w odniesieniu do niektórych wybitnych ekspertów NBP, istotnym zaniżeniem wyceny ich unikalnych kwalifikacji i wiedzy" - zaznaczono w piśmie.