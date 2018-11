ABW otrzymała sygnał o wysyłaniu fałszywych Alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i rozpoczęła wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego incydentu - poinformował PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała sygnał o wysyłaniu fałszywych Alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z dotychczasowych informacji wynika, że wskazane działania miały charakter lokalny. ABW rozpoczęło wyjaśnianie wszelkich okoliczności incydentu" - napisał w informacji prasowej przesłanej do PAP Stanisław Żaryn.

We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało, że nie wysyłało smsami alertu dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Miały one trafić do odbiorców w poniedziałek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informacje o fałszywym alercie otrzymało od mieszkańców gmin na wschodzie Polski.

Portal InfoSecurity24, informował we wtorek, że od nadawcy podpisanego jako "Alert RCB" miały zostać wysłane na komórki wiadomości tekstowe m.in. o następującej treści: "Uwaga! Mężczyźni w wieku 18-65 lat zamieszkali na terenie gminy Dukla zobowiązani są do stawienia się na terenie urzędu gminy w dniu 27.11.2018 o godzinie 10.00 w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów". RCB zaprzeczyło, że wysyłało takie smsy.

Program "Alert RCB" ruszy oficjalnie 12 grudnia, a obecnie trwa jego pilotaż. Ma on ostrzegać użytkowników telefonów komórkowych o możliwym zagrożeniu.