Zarzut nawoływania do zabójstwa szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska usłyszała Anna B., wokalistka jednego z zespołów występujących w lipcu ubiegłego roku na festiwalu Orle Gniazdo w miejscowości Kępa k. Żytna.

Zdjęcie Zarzut nawoływania do zabójstwa Donalda Tuska dla uczestniczki festiwalu Orle Gniazdo /East News

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Witold Błaszczyk powiedział, że kobiecie zarzuca się nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Miało się to stać podczas koncertu Orle Gniazdo, odbywającego się 15 sierpnia 2017 roku. Przestępstwo zagrożone jest karą więzienia w wymiarze od 1 miesiąca do 3 lat.

Reklama

Podstawą do postawienia zarzutów były materiały filmowe z zarejestrowanym koncertem i zeznania świadków. Według mediów, które zarejestrowały występ, wokalistka w wypowiedzi pełnej wulgaryzmów miała wzywać, by "zabić (Tuska - przyp. red.) nożem prosto w serce".

Po przesłuchaniu podejrzanej, która nie przyznała się do zarzucanych czynów, prokurator zadecydował o niezastosowaniu wobec kobiety żadnych środków zapobiegawczych.

To pierwsza osoba, która usłyszała zarzuty w jednym z wątków śledztwa w sprawie festiwalu Orle Gniazdo, przejętym w styczniu przez piotrkowską prokuraturę od Prokuratury Rejonowej w Radomsku. Wszczęto je w związku z podejrzeniem publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa, za co grozi do dwóch lat więzienia.

Śledczy zainteresowali się festiwalem po wyemitowaniu przez TVN reportażu dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych. W materiale pokazano m.in. uczestników Orlego Gniazda, którzy wyciągają rękę w hitlerowskim pozdrowieniu, i osoby w koszulach z symbolami neonazistowskimi. Według reporterów incydenty te nie spotkały się z reakcją organizatorów festiwalu.

Organizowany przez Fundację Orle Gniazdo festiwal odbywał się w Kępie k. Żytna (pow. radomszczański) od kilku lat. Organizatorzy reklamowali go jako największe wydarzenie narodowej sceny muzycznej w Polsce i największy zlot fanów muzyki tożsamościowej w tej części Europy.