Zaskakująca propozycja warszawskiego ratusza ws. marszu 11 listopada

Warszawski ratusz proponuje, by to Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy pierwszeństwo mają uroczystości państwowe, czy zgromadzenia zarejestrowane na podstawie ustawy "Prawo o zgromadzeniach". Wniosek takiej treści znalazł się w zażaleniu, złożonym w piątek do Sądu Apelacyjnego - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dziś ten sam sąd ma ostatecznie zdecydować ws. zakazu organizacji marszu narodowców 11 listopada.

Zdjęcie Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz /Bartosz Krupa /East News

Jakie byłyby skutki uznania tego wniosku? Marsz Niepodległości nie mógłby się zgodnie z prawem odbyć.

Prawnicy prezydent Warszawy - skarżąc decyzję o uchyleniu ich zakazu przemarszu - dołączyli do zażalenia wniosek o zadanie Sądowi Najwyższemu pytania prawnego, czy uroczystości państwowe, nieopisane w żadnych przepisach rzeczywiście mają pierwszeństwo przed zgromadzeniami cyklicznymi czy też nie.

Jeśli Sąd Apelacyjny poszedłby tym tropem i pytania do Sądu Najwyższego skierował - decyzja o legalności Marszu Niepodległości musiałaby być zawieszona do udzielenia odpowiedzi.

To zaś oznaczałoby, że zakaz przeprowadzenia Marszu wciąż obowiązuje, bo decyzja o zakazie zgromadzenia jest wykonalna od momentu podjęcia do ostatecznej decyzji sądu. Ta zaś byłaby zawieszona do czasu już po 11 listopada.

O co w tym wszystkim chodzi?