Sejm w pierwszym czytaniu skierował projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży do dalszych prac w komisji zdrowia oraz komisji polityki społecznej i rodziny.

Kaja Godek w Sejmie

Przeciw skierowaniu projektu do drugiego czytania bez odsyłania do komisji było 375 posłów, za było 68, wstrzymało się siedmiu. Nie głosowało 10 posłów.



Klub PiS podzielił się w tej sprawie. 52 posłów opowiedziało się za przejściem do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji, za skierowaniem go do dalszych prac w komisji głosowało 177 posłów, a dwóch się wstrzymało.



Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zapowiadała wcześniej, że w przypadku głosowania nad tym projektem nie będzie dyscypliny partyjnej.



Wyniki głosowania

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu "Zatrzymaj aborcję" odbyło się w środę. Prezentowany przez Kaję Godek projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.