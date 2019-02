Na polecenie warszawskiej prokuratury regionalnej zatrzymanych zostało 18 osób, w tym b. członków zarządu jednego z banków oferujących obligacje GetBack - przekazał we wtorek PAP prok. Przemysław Baranowski z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Zdjęcie GetBack /Michał Woźniak /East News

Prok. Przemysław Baranowski zapowiedział, że jeszcze we wtorek zatrzymanym zostaną postawione zarzuty. Zaznaczył, że większość podejrzewanych została zatrzymana na terenie Warszawy. "Było też kilka zatrzymań poza stolicą na terenie Polski" - dodał.

Prokurator podkreślił, że z uwagi na dobro śledztwa i pokrzywdzonych nie przekazuje szczegółów dot. zatrzymań.

Według Radia ZET zatrzymani przez CBA to były prezes Idea Banku Jarosław A. i kilkunastu byłych pracowników. Według radia mieli zostać zatrzymani w poniedziałek do śledztwa dotyczącego afery GetBack. We wtorek w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie mają usłyszeć zarzuty - dowiedziało się Radio ZET. Według radia przeszukanie CBA w mieszkaniu byłego szefa banku trwało kilka godzin.

"Chodzi o wprowadzanie w błąd klientów. Idea Bank oferował ryzykowne, jak dzisiaj już wiemy, obligacje GetBacku. Bank bardzo dobrze zarabiał na prowizjach od znalezienia nabywcy. Zarabiali też doradcy finansowi, którzy wciskali papiery tej spółki windykacyjnej. Klienci słyszeli tylko, że jest to pewna inwestycja, która przyniesie zysk, nic o ryzykach" - czytamy na portalu radia ZET.

Jesienią ubiegłego roku sam Idea Bank zawiadomił prokuraturę, że były szef banku i członek zarządu nie dochowali standardów przy dystrybucji obligacji, czym narazili bank na szkodę majątkową. Zawiadomienie dołączono do już toczącego się śledztwa - przypomina radio ZET.

Jak dodaje, prezes Jarosław A. kierował Idea Bankiem do września 2017 r.; zrezygnował sam, bez podania przyczyn. Idea Bank należy do biznesmena Leszka Czarneckiego. Na jesieni ubiegłego roku KNF wpisała placówkę na listę ostrzeżeń publicznych.