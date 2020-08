Zbigniew Rau zostanie nowym szefem dyplomacji, a Adam Niedzielski obejmie resort zdrowia. Nazwiska następców Jacka Czaputowicza i Łukasza Szumowskiego podzieliły polityków. Zmiany w rządzie są komentowane w mediach społecznościowych.

Adam Niedzielski, obecny szef NFZ, został nowym ministrem zdrowia. Z kolei resortem dyplomacji pokieruje Zbigniew Rau - poinformował w czwartek (20 sierpnia) premier Mateusz Morawiecki.

Za nowego ministra zdrowia kciuki trzyma Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. "To najlepszy możliwy wybór premiera" - uważa.



Były marszałek Senatu pogratulował obydwu przyszłym ministrom i zapewnił, że będzie ich wspierał.



"Ma być mniej resortów a ministrami będą najważniejsze osoby w PiS i w polskiej polityce" - napisał na Twitterze Włodzimierz Czarzasty.

"WIELKIE NAZWISKA. Znamy dwa pierwsze. Panowie Rau i Niedzielski" - dodał szef SLD.

Posłanka KO Barbara Nowacka i poseł KO Dariusz Joński przypomnieli, że Rau jako wojewoda łódzki pisał w mediach społecznościowych: "Stop ideologii LGBT. Stop cywilizacji śmierci".

Były minister spraw zagranicznych Bartłomiej Sienkiewicz porównał z kolei przyszłego szefa tego resortu do Jacka Czaputowicza. "Od poprzednika różni go to, że ucinając dyskusję nt Białorusi na komisji sejmowej, mówił, że 'sytuacja nie jest jasna'. No nie jest. Przede wszystkim dla Polski" - napisał.



"Uzasadnienie premiera to 'wybór kierownictwa politycznego" - stwierdził poseł KO Michał Szczerba, komentując wybór Morawieckiego na nowego szefa MSZ.