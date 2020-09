Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podziękował PiS za wycofanie projektu tzw. ustawy o bezkarności. Jak podkreślił, Zjednoczona Prawica ma odważny plan reformy państwa.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro / Marcin Obara /PAP

- Dziękuję PiS za wycofanie ustawy o bezkarności z Sejmu. Równość wobec prawa to kluczowa wartość dla naszego obozu. Jako Zjednoczona Prawica mamy odważny plan reform państwa, wierzę, że z tak obranej drogi nie zejdziemy. Wiele nas łączy, możemy dużo zrobić dla Polski - napisał Ziobro w czwartek na Twitterze.

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski (Solidarna Polska) w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie również wyraził satysfakcję z powodu wycofania przez PiS ustawy COVID-owej, a także z tego, że "zostały wysłuchane argumenty Solidarnej Polski" w tym zakresie. - Bardzo serdecznie panu (wice)marszałkowi (Ryszardowi) Terleckiemu i posłom PiS dziękujemy, że zrozumieli, jak bardzo ważna jest to kwestia z punktu widzenia tego, co robią politycy Solidarnej Polski - powiedział Kowalski.

Według niego "to bardzo dobra, merytoryczna i spokojna decyzja". - Chyba nie znam ani jednego obywatela, który chciałby, aby politycy, urzędnicy, byli wyjęci spod prawa, by stosować podwójne standardy - powiedział Kowalski. - Wartością, którą od zawsze kieruje się minister (sprawiedliwości) Zbigniew Ziobro, jest równość wobec prawa. Ta informacja nas naprawdę bardzo cieszy i jesteśmy optymistami, co do dalszej przyszłości Zjednoczonej Prawicy jako najlepszego projektu w III RP, jeżeli chodzi o rządy prawicy - powiedział Kowalski.

Jak zaznaczył, nie mam żadnej wątpliwości, że liderzy i politycy Zjednoczonej Prawicy chcą realizować wspólny program. - Myślę, że przez trzy lata ten program będziemy realizować - powiedział. Zaznaczył, że jest optymistą - jeśli chodzi o przyszłość Zjednoczonej Pawicy.

Oświadczył jednocześnie, że Solidarna Polska nie zmienia zdania w kwestii braku poparcia dla projektu ustawy o ochronie zwierząt.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że na Konwencie Seniorów ok. godz. 20 padnie wniosek o zdjęcie z porządku głosowań projektu noweli ws. odpowiedzialności urzędników. Obecnie na stronie internetowej Sejmu znajduje się porządek głosowań, w którym projekt ten jest jeszcze ujęty.

Wycofanie projektu noweli ustawy "covidowej" dotyczącego kwestii odpowiedzialności za naruszanie obowiązków służbowych lub obowiązujących przepisów przy przeciwdziałaniu Covid, Terlecki zapowiedział po posiedzeniu klubu PiS w czwartek po południu.