"Politycy opozycji stoją po stronie bandytyzmu, a obrona bandytyzmu jest rzeczą niesłychaną. Wzywam ich do tego, by przeprosili funkcjonariuszy służb, a przede wszystkim człowieka, który został zaatakowany" - mówił o sprawie aresztowanego w piątek Michała Sz. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro /Mateusz Marek /PAP

Według prokuratury Michał Sz. - przedstawiający się jako Małgorzata Sz. "Margot" - podejrzany jest o dokonanie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro-life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Chodzi o zdarzenia z 27 czerwca tego roku. Taki czyn zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego w piątek dwumiesięczny areszt tymczasowy, uwzględniając zażalenie prokuratora.

Na sobotniej (8 sierpnia) konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odtworzył film, na którym nagrano całe zajście. Zdaniem ministra, taki czyn "w sposób naturalny u każdego przyzwoitego człowieka winien budzić odruch potępienia".

"Organy ścigania zrobiły to, co do nich należy, to, co polskie prawo w takim wypadku nakazuje. Podjęły postępowanie, ustaliły sprawców i doprowadziły do zatrzymań, zostały skierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie i niezawisły sąd tymczasowe aresztowanie zastosował" - wymieniał minister.

Jak dodał, następnie okazało się, że "politycy opozycji nie stoją po stronie prawa, nie stoją po stronie niezawisłych sądów, nie stoją po stronie napadniętego, bezbronnego człowieka". "Stoją po stronie bandytyzmu i chuligaństwa i domagają się tolerancji, zrozumienia, akceptacji i pewnie w finale uniewinnienia jednego ze sprawców tego kryminalnego czynu" - mówił minister. Jego zdaniem to rzecz "absolutnie niesłychana".

"Nie sądziłem, że dojdzie do takich czasów w Polsce, żeby politycy opozycji nie wstydzili się mówić takich słów, jakie mówią, kierować zarzutów pod adresem nie tylko policji, nie tylko prokuratury, ale nawet tych sądów, które całkiem niedawno wychwalali pod niebiosa, mówiąc o niezawisłych sądach" - powiedział.

Zdaniem Ziobry w tym przypadku nikt nie powinien mieć wątpliwości, kto był sprawcą, a kto ofiarą. "To jest bandytyzm, a obrona bandytyzmu przez polityków jest rzeczą niesłychaną i wzywam ich do tego, aby przeprosili funkcjonariuszy policji, prokuratury, sądów i przeprosili przede wszystkim człowieka, który został napadnięty i przeprosili tych ludzi, którzy z boku to wszystko widzieli i byli przerażeni tym, co się dzieje w środku Warszawy" - powiedział minister.

W związku z decyzją sądu w piątek po południu przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest, w wyniku którego policja zatrzymała łącznie 48 osób. Działania z urzędu w sprawie tych wydarzeń podjął RPO Adam Bodnar. Z kolei o natychmiastowe uwolnienie "Margot" zaapelowała w sobotę komisarz ds. praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović.