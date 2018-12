"Wiemy, że ówczesne kierownictwo KNF dysponowało wystarczającą wiedzą, która w pełni uzasadniała podjęcie działań w sprawie przestępczego procederu w SKOK Wołomin. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego tak się nie stało" - powiedział w czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W czwartek agenci CBA na polecenie szczecińskiej prokuratury regionalnej zatrzymali byłego szefa KNF Andrzeja J. i sześciu podległych mu urzędników. Jak poinformowały PK i CBA, podejrzani usłyszą zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze urzędniczym. Śledztwo dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin.

"Wiemy ponad wszelką wątpliwość, wedle ustaleń, jakie zostały poczynione, że już w 2013 roku, w październiku, ówczesne kierownictwo KNF dysponowało wystarczającą wiedzą, która w pełni uzasadniała podjęcie działań do przerwania tego przestępczego procederu" - powiedział Ziobro.

Jak dodał, prowadzone w tej sprawie śledztwo ma m.in. odpowiedzieć na pytanie, dlaczego KNF nie reagowało w tej sprawie. "Chcemy się dowiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego ci ludzie nie podjęli decyzji do których byli zobowiązani? Być może ktoś im kazał? Być może był jakiś parasol polityczny?" - pytał.

Jak zauważył, do nieprawidłowości w SKOK Wołomin dochodziło w czasie, gdy rządziła koalicja PO-PSL. "Oni mówili, że to PiS za to odpowiada. Tylko problem polega na tym, że ta historia działa się wtedy, kiedy całą władzę w państwie, wszystkie instytucje, które odpowiadały za nadzór, za kontrole skarbowe, za działanie policji, służb, prokuratury; wszystko to było w rękach tych, którzy dzisiaj krzyczą, że my niesłusznie prowadzimy to śledztwo" - oświadczył Ziobro.

Jak w lutym br. podawała Prokuratura Krajowa, we wszystkich postępowaniach dotyczących SKOK Wołomin, zarzuty usłyszało blisko 900 osób, zaś wobec ponad 300 skierowano już akty oskarżenia. Ponad 150 zostało już prawomocnie skazanych.

