Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o postawienie Leszkowi Cz. zarzutów ws. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł; jeśli sąd podejmie decyzję o areszcie, zostanie wydany list gończy - przekazał szef MS Zbigniew Ziobro.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w siedzibie Prokuratury Krajowej / Tomasz Gzell /PAP

Na poniedziałkowej (21 września) konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że prawdą jest informacją, że Prokuratura Regionalna w Warszawie sporządziła postanowienie o przedstawieniu zarzutów Leszkowi Cz.

- Miliarderowi, który jako przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku w okresie objętym zarzutem - zdaniem prokuratury mając świadomość bezprawnych działań, nie dopełniając obowiązku rzetelności i uczciwości, do jakich był zobowiązany (...) - doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu klientów Idea Banku - mówił. Kwota, o której mowa w zarzucie, to 130 mln zł.

Jak dodał, z ustaleń prokuratury wynika, że Cz. w ówczesnym czasie faktycznie kierował bankiem i "zachodzą wszelkie przesłanki do tego, by skutecznie ogłosić mu zarzuty popełnienia poważnych przestępstw". - Oraz zachodziły wszelkie przesłanki, aby wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie - powiedział.

Ziobro podkreślił przy tym, że jeśli sąd podejmie decyzję o tymczasowym aresztowaniu Leszka Cz., zostanie wydany za nim list gończy. - Ta afera pokazuje, że nie może być tak, że osoby niezwykle wpływowe, osoby bardzo majętne mogą czuć się bezkarne, wtedy, kiedy dopuszczają na przestępstw, zwłaszcza na wielką skalę, w stosunku do bardzo wielu Polaków. Prokuratura, którą kieruję, zawsze będzie w sposób pryncypialny kierować się właśnie takimi zasadami - wobec każdego - zapewnił minister sprawiedliwości.

Dymisja Ziobry?

- Zapraszam na konferencję prasową, która odbędzie się dzisiaj jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odniosę się do spraw natury politycznej - oświadczył Ziobro w odpowiedzi na pytanie o rozpad koalicji Zjednoczonej Prawicy i dymisję ze stanwoiska ministra sprawiedliwości.

- W prokuraturze została ustalona przeze mnie taka zasada, której się trzymam, że nie ma tu miejsca na politykę, tu jest miejsce dla prokuratury, czynności procesowych, dla śledztw - oświadczył minister Ziobro w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o doniesienia mediów ws. odwołania jego oraz ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego, a także o zmianę na stanowisku Prokuratora Generalnego.

- Dlatego, jeśli pan jest zainteresowany moją opinią na temat sytuacji politycznej, na temat tego co dzieje się w Polsce (...) to zapraszam pana na konferencję prasową, która odbędzie się dzisiaj jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odniosę się do spraw natury politycznej - stwierdził minister sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy.

- O 12.30 chciałbym się z państwem spotkać - dodał.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu.