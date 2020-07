Zebranie kierownictwa PiS. 6 sierpnia wyjazdowe posiedzenie klubu

W piątek (24 lipca) odbędzie się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w sprawie planowanych zmian w rządzie. 6 sierpnia na jednodniowym wyjazdowym posiedzeniu zbierze się klub, by podsumować kampanię prezydencką oraz nakreślić plany na przyszłość - przekazał szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

"W piątek zbierze się Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Głównie pewnie będziemy mówić o zmianach w rządzie" - powiedział Terlecki.

Dodał, że na początku sierpnia zbierze się na wyjazdowym posiedzeniu klub PiS.

"6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy, potem różne uroczystości, a wieczorem jedziemy na klub" - powiedział polityk.

Jak dodał, będzie to jednodniowe posiedzenie i na tę chwilę nie chce informować o lokalizacji spotkania.

Terlecki, pytany o tematy, jakie pojawią się na posiedzeniu klubu, odparł, że zostanie podsumowana kampania wyborcza oraz przedstawione plany na najbliższą przyszłość.

Intensywna jesień

6 sierpnia kończy się obecna kadencja Andrzeja Dudy, który 12 lipca w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył 51,03 proc. głosów, uzyskując reelekcję.

W ostatnim czasie politycy PiS mówili planowanych zmianach w rządzie, które miałyby się odbyć nie wcześniej niż po wakacjach.

Ponadto na jesień planowany jest kongres PiS, o czym mówił niedawno prezes partii Jarosław Kaczyński. "Plany są daleko idące, ale proszę wybaczyć, że ich w tej chwili jeszcze nie przedstawię, mówię o reorganizacji partii. Bo z różnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski. Ale czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie naszej formacji" - oświadczył w Polskim Radiu prezes PiS.

Później - jak mówił - będą "rozwiązane problemy regionalne, także te personalne".