"Życzyłbym Ziemi, żeby ten czas był inspiracją dla nas - ludzi. Żeby Ziemi w przyszłości oddychało się jeszcze lepiej" - powiedział z okazji 50. Dnia Ziemi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski w opublikowanym na Twitterze filmie.

Zdjęcie Szymon Ziobrowski /US Consulate Krakow /Twitter

22 kwietnia 2020 r. jest Dzień Ziemi. Z tej okazji dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski złożył specjalne życzenia.



Wideo opublikowano na Twitterze Konsulatu USA w Krakowie.



"Obserwuje to, co dzieje się w Tatrach, w których zapadła cisza, ponieważ nie ma tam turystów. I kiedy myślę o tym, co dzieje się w skali globalnej z perspektywy środowiskowej - z powodu zmniejszenia naszych aktywności, Ziemia lepiej oddycha. (...) Życzyłbym Ziemi, żeby ten czas był inspiracją dla nas, ludzi. Żeby Ziemi w przyszłości oddychało się jeszcze lepiej" - mówił Ziobrowski, nawiązując do panującej na świecie pandemii koronawirusa.