Zgorzelski o koalicji PSL, Nowoczesnej i SLD w wyborach do PE: Bardzo prawdopodobna

- Koalicja PSL z Nowoczesną i SLD w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest bardzo prawdopodobna. Być może jeszcze w tym tygodniu liderzy partii przedstawią informację w tej sprawie opinii publicznej - powiedział we wtorek w Radiu Plus poseł PSL-UED Piotr Zgorzelski.

Zdjęcie Poseł PSL-UED Piotr Zgorzelski /Beata Zawrzel /Reporter

Zgorzelski pytany, czy widziałby PSL, Nowoczesną i SLD w koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, odpowiedział: "Warto, aby domknąć trzeci wierzchołek trójkąta i żeby przeciwstawić się temu duopolowi, żeby Polacy nie byli tylko skazani na wybór pomiędzy PiS i PO".

Na pytanie dziennikarza, na ile to jest prawdopodobny wariant na dzisiaj, Zgorzelski odpowiedział, że bardzo prawdopodobny.

"Być może jeszcze w tym tygodniu liderzy wyjdą i przedstawią informację w tej sprawie opinii publicznej" - powiedział Zgorzelski.

Poseł PSL-UED podkreślił, że wspólny mianownik programowy do Parlamentu Europejskiego "nie jest taki trudny do osiągnięcia pomiędzy nawet tak różniącymi się partiami".

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Polacy wybiorą w nich 52 eurodeputowanych.