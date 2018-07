Zgromadzenie Narodowe i orędzie prezydenta. Na żywo

Zapraszamy na relację na żywo z obchodów 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas mszy św. w bazylice archikatedralnej / Marcin Obara /PAP

12.43



"Władza ustawodawcza przydreptała do władzy wykonawczej i władza ustawodawcza będzie milczała, nie będzie tam debaty nad tradycją polskiego parlamentaryzmu i demokracji - mówił były prezydent Bronisław Komorowski o Zgromadzeniu Narodowym, podczas którego orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda.





12.42



Były marszałek Sejmu Radosław Sikorski tak mówił o zaproszeniu na uroczystości:



"Zastanawiam się, dlaczego oni nas tam chcieli dzisiaj? Bo przecież nie dla przyjemności oglądania naszych 'zdradzieckich mord', podejrzewam, że nie dlatego, że nie mogli się doczekać, co powie pan prezydent Andrzej Duda. Podejrzewam, że chcieli nas tam widzieć po to, żeby uzyskać poczucie, że mimo wszystkiego, co robią, że jest OK, że te zmiany się utrzęsą, że jednego dnia mogą nas wykluczać z obrad, a drugiego dnia będziemy świętować, że to po prostu taka nowa norma".





12.38



Marszałek Sejmu zamknął obrady Zgromadzenia Narodowego.





12.36



Prezydent oklaskiwany na stojąco.



12.36



- Wiwat Sejm, wiwat Senat, wiwat wolna, suwerenna Rzeczpospolita! - zakończył swoje orędzie prezydent Andrzej Duda.



12.35



- Parlamentarzyści nie mogą być stronnikami partykularnych grup interesów, ulegać wpływom czynników zewnętrznych - przestrzegł prezydent.



12.33



- Spełnianie zapowiedzi wyborczych jest nie tylko przywilejem, ale jest obowiązkiem względem obywateli. Podważanie tych zasad jest zaś sprzeczne z samymi podstawami demokracji przedstawicielskiej. Podmywa fundamenty parlamentaryzmu i w żadnym przypadku nie służy dobru państwa i dobru społeczeństwa. Łamie zasady demokracji - argumentował Andrzej Duda.



12.30



Tymczasem na manifestacji "Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe" - Jakub Hartwich i Ryszard Petru:





Zdjęcie Jakub Hartwich i Ryszard Petru / Radek Pietruszka / PAP

12.29



- Werdyktu obywateli przy urnach nie można kontestować - oznajmił prezydent. - Nie można odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji jej programu - podkreślił.



12.29



Prezydent podkreślił, że jeden naród to nie są "zwaśnione plemiona".





12.28



Prezydent: - Spór jest istotą parlamentaryzmu. Lecz spory muszą toczyć się w granicach poczucia odpowiedzialności za najwyższe dobro, jakim jest Rzeczpospolita.





12.27



- Wolny naród wybiera swoich przedstawicieli. Obywatele wiedzą, że pełna zgodność poglądów jest niemożliwa. Nikt nie ma monopolu na słuszność - mówi o parlamentaryzmie Andrzej Duda.



12.26



- W kodzie genetycznym nosimy pamięć i mądrość - uważa prezydent.



12.24



Andrzej Duda, w kontekście przemian ustrojowych w 1989 r., składa hołd Lechowi Kaczyńskiemu.



12.22



- Kiedykolwiek Polska była wolna, tylekroć Sejm stanowił jedną z głównych instytucji państwa, gdy po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość, zwołanie parlamentu było jednym z pierwszych fundamentalnych rozdziałów w odbudowie państwa - podkreślił Andrzej Duda.



12.21



Opozycja (PO, Nowoczesna, PSL) bojkotuje orędzie prezydenta:



12.20

- Jubileusz to wyjątkowy czas wspominania, ale jeszcze bardziej czas wyciągania wniosków. Czas oddawania czci temu, co było wspaniałe i godne pochwały. I czas czerpania inspiracji do naszych, współczesnych, dzisiejszych działań dla dobra wspólnego - stwierdził prezydent.



12.19

- Zamek Królewski jest znakiem ciągłości pracy Polaków: pracy ponad 30 pokoleń, które budowały fortece i wsie, miasta i instytucje, kulturę i prawo, patriotyzm i ducha - wszystko to, co składa się na naszą tożsamość, wszystko to, co czyni nas narodem, wszystko to, co czyni nas Polakami - mówił Andrzej Duda.



12.15



Orędzie Andrzeja Dudy z silnym naciskiem na historię. Prezydent przypomniał m.in. konfederację warszawską, Konstytucję 3 maja, "walkę z dwoma totalitaryzmami".



12.14



Obchody można oglądać na żywo w internecie:





Wideo Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu RP

12.12



Politycy Nowoczesnej i PSL opuścili posiedzenie Zgromadzenia Narodowego - podaje PAP.





12.11



- To właśnie tutaj, na dziedzińcu Zamka Królewskiego, wielokrotnie w historii obradowały dwie izby naszego parlamentu - przypomina Andrzej Duda.



12.09



Rozpoczęło się orędzie prezydenta.



12.08



Marek Kuchciński przypomina początki polskiego parlamentaryzmu.



12.07



Jakub Stefaniak (PSL) na uroczystościach, Jan Grabiec (PO) zachęca do bojkotu:





Zdjęcie / Twitter

12.06



Marszałek Sejmu wita przybyłych gości.



12.04



Posłowie Nowoczesnej mają koszulki z napisem "Konstytucja".



12.03



Uczestnicy słuchają hymnu. Za chwilę przemówi prezydent Andrzej Duda.





12.03



Rozpoczęło się Zgromadzenie Narodowe w namiocie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Posiedzenie otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński.



12.00



Na "Obywatelskim Zgromadzeniu Narodowym" można dostrzec m.in. posłankę Joannę Scheuring-Wielgus:





11.56



"Mam nadzieję, że na Zgromadzeniu Narodowym koleżanki i koledzy z opozycji się pojawią" - powiedział w piątek dziennikarzom szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.



11.50



Wystąpieniu prezydenta przysłuchiwać się będą goście z zagranicy, posłowie senatorowie oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi.



11.45



"Nie jesteśmy dziś z rządem i parlamentem PiS. Nie możemy być z tymi, którzy łamią prawo, nie zgadzamy się i nigdy się nie zgodzimy, by polski parlament był dzielony" - mówił szef PO Grzegorz Schetyna podczas wspólnego posiedzenia klubów PO i Nowoczesnej.



11.43



Niektórzy dziennikarze nie są zadowoleni z warunków pracy podczas Zgromadzenia Narodowego...





11.40

Zakończyło się uroczyste, wspólne posiedzenie klubów PO i Nowoczesnej z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.





Zdjęcie Wśród gości m.in. Radosław Sikorski i Bronisław Komorowski / Tomasz Gzell / PAP

11.39



Tak uroczystości zapowiadała Kancelaria Sejmu:



11.38



Nowoczesna nie zamierza wysłuchać wystąpienia prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym - poinformowała w piątek szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Według nieoficjalnych informacji, politycy tej partii pojawią się na posiedzeniu ZN, a następnie z egzemplarzami konstytucji w dłoni opuszczą salę.

"Od 2,5 roku mamy do czynienia z agonią parlamentaryzmu, mamy do czynienia z wygaszaniem opozycji, z kneblowaniem nas, zastraszaniem przy pomocy wysokich kar finansowych. W związku z tym kpiną jest obchodzenie 550-lecia parlamentaryzmu w momencie, w którym ten parlamentaryzm chce się zakończyć" - mówiła Lubnauer.



11.36



"Zachowamy się przyzwoicie, tak jak oczekują Polacy" - powiedział PAP rzecznik PSL Jakub Stefaniak, pytany, czy jego formacja weźmie udział w piątkowym Zgromadzeniu Narodowym.

Według nieoficjalnych informacji politycy PSL mają nie wysłuchać orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, które zostanie wygłoszone przed Zgromadzeniem.

11.35



Udziału w Zgromadzeniu Narodowym odmówili także niektórzy byli marszałkowie Sejmu m.in. Włodzimierz Cimoszewicz i Radosław Sikorski. "Dostali zaproszenie i powinni być, to jest też taki obywatelski, moim zdaniem, obowiązek" - ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak dodał, byli marszałkowie "przyłączają się do totalnej opozycji, która totalnie nie myśli".



11.34



W Zgromadzeniu Narodowym nie weźmie udziału klub Platformy Obywatelskiej. Jak wyjaśnił szef PO Grzegorz Schetyna, powodem takiej decyzji jest "niszczenie demokracji przez PiS".

O godz. 10.30 rozpoczęło się specjalne posiedzenie klubu PO, z udziałem parlamentarzystów PO i Nowoczesnej oraz byłych marszałków Sejmu i Senatu, w tym byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i byłego premiera Jerzego Buzka.



11.30

O godzinie 12 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, a więc wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu. Uroczystości rozpocznie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy.

Zdjęcie Ostatnie przygotowania przed orędziem prezydenta / Jakub Kamiński / PAP

Zdjęcie Przed Zamkiem Królewskim ustawiono specjalny namiot / Jakub Kamiński / PAP

11.30

Na Krakowskim Przedmieściu, obok kościoła św. Anny, rozpoczęło się opozycyjne "Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe" organizowane przez Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Obywateli RP oraz koło Liberalno-Społeczni.

11.20



W warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela o godz. 10 odbyła się msza św. z okazji obchodów 550-lecia polskiego parlamentaryzmu z udziałem najwyższych władz - prezydenta Andrzeja Dudy, marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdjęcie Kard. Kazimierz Nycz / Marcin Obara / PAP

Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W liturgii uczestniczyli także m.in. wicepremier Piotr Gliński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, członkowie rządu i parlamentarzyści.

Zdjęcie Szef MSZ Jacek Czaputowicz i prezes TK Julia Przyłębska podczas mszy w archikatedrze / Marcin Obara / PAP

11.15



Dokładnie 550 lat temu - 13 lipca 1468 roku - odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października tego samego roku.