​Zgrzyty między Elżbietą Witek i Jarosławem Zielińskim? MSWiA odpowiada

"Wiceminister Jarosław Zieliński cieszy się pełnym zaufaniem minister Elżbiety Witek. Potwierdzeniem tego jest fakt, że to właśnie on został wyznaczony przez szefową MSWiA jej pierwszym zastępcą" - przekazał w poniedziałek w oświadczeniu wydział prasowy MSWiA, odnosząc się do informacji podawanych przez Wirtualną Polskę.

Zdjęcie Elżbieta Witek / Adam Jastrzebowski /Reporter

Oświadczenie MSWiA dotyczy poniedziałkowej publikacji portalu, który podał, że "w ostatnim czasie w kierownictwie MSWiA doszło do zgrzytów na linii minister Elżbieta Witek-Jarosław Zieliński". "Wiceminister miał usłyszeć, że w przypadku wygranej PiS w wyborach nie będzie go w resorcie" - napisał portal.

W materiale powołano się m.in. na "decyzję nr 40 ministra spraw wewnętrznych i administracji", która ukazała się 25 lipca w Dzienniku Urzędowym MSWiA. Została ona wydana przez Elżbietę Witek i dotyczyła zakresu czynności wiceministrów w resorcie.

"W dokumencie pojawił się nowy paragraf, rozszerzający zakres kompetencji wiceministra Krzysztofa Kozłowskiego kosztem Jarosława Zielińskiego" - podał portal, wskazując, że minister Elżbieta Witek jest niezadowolona z pracy wiceszefa resortu Jarosława Zielińskiego. "Witek jest coraz bardziej poirytowana stylem pracy Zielińskiego. (...) Od resortu ważniejsze jest jego Podlasie" - powiedział anonimowy informator portalu.

MSWiA odniosło się w poniedziałek do medialnych informacji.

"Odnosząc się do dzisiejszej publikacji portalu Wirtualna Polska, sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego konfliktu pomiędzy członkami kierownictwa MSWiA. Tezy postawione przez autora artykułu nie mają żadnego związku z rzeczywistością i są nieprawdziwe" - pisze w oświadczeniu resort.

"Wiceminister Jarosław Zieliński cieszy się pełnym zaufaniem minister Elżbiety Witek - potwierdzeniem tego jest fakt, że to właśnie on został wyznaczony przez szefową MSWiA jej pierwszym zastępcą. Niezrozumiałe jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd, zwłaszcza, że wiceministrowie MSWiA bardzo dobrze wypełniają swoje obowiązki" - brzmi oświadczenie MSWiA.