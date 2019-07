Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że wydał polecenie prokuraturze złożenia apelacji w sprawie wyroku skazującego na 15 lat więzienia Adriana C. za śmiertelne ugodzenie nożem Pawła K. Wyrok w tej sprawie zapadł w piątek.

"Wydałem polecenie prokuraturze złożenia apelacji. Jeśli by ona nie przyniosła efektu, to z całą pewnością prokurator generalny skieruje kasację" - zapowiedział szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chodzi o piątkowy wyrok Sądu Okręgowy w Warszawie , który skazał na 15 lat więzienia Adriana C. za śmiertelne ugodzenie nożem Pawła K., pracownika Tramwajów Warszawskich.

"Uważam ten wyrok za skandalicznie niski i niesprawiedliwy" - ocenił Ziobro. "Mamy do czynienia z sytuacją, w której bandyta z premedytacją dźgał człowieka, nie raz, nie dwa, ale sześć razy nożem, mając świadomość, że każdy z zadanych ciosów może spowodować śmierć" - dodał.

Wskazał, że Adrian C. "w sposób okrutny zamordował człowieka, tyko dlatego, że ten zareagował na chamskie zachowanie". "Zamordował człowieka, którego nie znał, który znalazł się w zasięgu jego noża - ojca trojga dzieci, przyzwoitego człowieka" - ocenił minister.

"To kpina ze sprawiedliwości"

Według Ziobry, "ten okrutny mord zasługuje na najsurowszą karę dożywotniego pozbawienia wolności".

"Uważam, że nawet kara 25 lat, której zażądała prokuratura, nie oddaje zła i taka kara moim zdaniem nie byłaby adekwatna. Ale kara 15 lat jest już kpiną ze sprawiedliwości, kpiną z cierpienia rodziny, dzieci, które dowiedziały się, że sprawca wyjdzie tak naprawdę po 12 latach, bo przecież dostał możliwość warunkowego wyjścia na wolność po 12 latach, a to - w polskich warunkach - oznacza niemal automat" - oznajmił szef resortu sprawiedliwości. Zwrócił uwagę, iż "sam sąd stwierdził, że sprawca działał z premedytacją, (...) działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia". "W takiej sytuacji kara orzeczona przez sąd jest całkowicie niezrozumiała" - podkreślił.

W ocenie Ziobry, wyrok na Adriana C. wskazuje na konieczność zaostrzenia kar.

"Ten wyrok pokazuje zasadność domagania się przez mnie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa. Nie można pozwolić, aby sądy mogły, w przypadku tak brutalnych przestępstw, skazywać na tak - można powiedzieć - symboliczne wyroki, jak za okradzenie kilku sklepów czy włamań do banków, bo to są takie kary, a nie za zamordowanie niewinnego człowieka" - wyjaśnił minister.

Dodał: "Na takie zachowania państwo musi reagować z całą stanowczością i twardością, również z szacunku dla uczyć żony, która straciła męża, dla dzieci, które straciły ojca".

Zabójstwo na ulicy

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na 15 lat więzienia Adriana C. za śmiertelne ugodzenie nożem Pawła K., pracownika Tramwajów Warszawskich. Sąd stwierdził, że 27-latek, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, zadał Pawłowi K. sześć ciosów nożem o długości ostrza 10,5 centymetra - trzy w klatkę piersiową, dwa w nadbrzusze oraz jeden w okolicę lędźwiową.

Jednocześnie zastrzegł, że warunkowe zwolnienie może nastąpić nie wcześniej, niż po odbyciu 12 lat więzienia. Zasądził, też od oskarżonego nawiązki po 200 tys. zł na żonę i dzieci Pawła K.

Sąd podkreślił też, że oskarżony był "dosyć trzeźwy, nie był zamroczony", dlatego sąd nie daje wiary oskarżonemu i jego linii obrony, że nie wiedział, co robi i niczego nie pamięta.

Wyrok nie jest prawomocny. Obrończyni oskarżonego adwokat Katarzyna Kaczorowska zapowiedziała apelację.

Wojciech Kamiński