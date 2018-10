Ziobro skomentował decyzję włoskiego sądu w sprawie "Miśka"

"Jestem zdumiony i rozczarowany decyzją włoskiego sądu w sprawie "Miśka", bo mamy do czynienia z groźnym bandytą" - powiedział Radiu Kraków Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości.

Włoski sąd zamienił Pawłowi M. areszt na dozór - szef pseudokibiców Wisły Kraków jest na wolności, ale codziennie musi się meldować w komisariacie policji.

W ocenie ministra Zbigniewa Ziobry, jest to niezrozumiała decyzja i obdarzenie pseudokibica "nadmiernym kredytem zaufania". Jak zaznaczył, nie jest prawdą, że postanowienie to "jest wynikiem problemów z oceną samorządności w Polsce, bo w takim wypadku sąd nie wybadałby zgody na przewiezienie Pawła M. do Polski".



"Misiek" był poszukiwany między innymi za przestępstwa narkotykowe. Do 22 października ma zostać przewieziony do Polski.