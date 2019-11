Chociaż PiS przedstawiło już potencjalny skład nowego rządu, a politycy Zjednoczonej Prawicy wydają się zadowoleni, umowa koalicyjna wygasła 11 listopada. Dlatego Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Kaczyński usiedli do stołu negocjacyjnego i dyskutują o przyszłości swojego sojuszu. Jak ustaliła Interia, na poziomie rządowym, najważniejsze dla szefa resortu sprawiedliwości wciąż pozostaje Ministerstwo Środowiska.

Partia rządząca ujawniła proponowany skład nowego rządu w piątek, tuż po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS. Ile z rządowego tortu dostali koalicjanci Jarosława Kaczyńskiego? Jarosław Gowin wciąż ma być wicepremierem i rządzić w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Porozumienie nie ma też powodów do narzekań jeśli chodzi o posadę dla Jadwigi Emilewicz. Nie będzie już ministrem przedsiębiorczości i technologii, ale obejmie nowe Ministerstwo Rozwoju nadzorujące budownictwo i turystykę.

Jak sprawa wygląda w przypadku Solidarnej Polski? Sam Zbigniew Ziobro ma pozostać ministrem sprawiedliwości, zaś resort środowiska zyskał jeden z jego zaufanych - 28-letni Michał Woś, który był dotąd wiceministrem sprawiedliwości, a także członkiem rządu Mateusza Morawieckiego. Problem w tym, że poza Ministerstwem Środowiska powstaje także Ministerstwo Klimatu z Michałem Kurtyką na czele. Nowy resort ma się zająć m.in. odnawialnymi źródłami energii, ale także Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który w praktyce obraca gigantycznymi pieniędzmi. I tu jest pies pogrzebany.

- Ziobro dostał kadłubek, a nie Ministerstwo Środowiska. Traci wpływy, więc nie może odpuścić w rozmowach koalicyjnych. Wystarczy sprawdzić, jakie instytucje podlegały dotychczas pod ten resort. Do tego gra toczy się o stanowiska wiceministrów i wojewodów - zdradza informator Interii z kręgu Zjednoczonej Prawicy. Do tej pory minister środowiska nadzorował m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, instytuty badawcze czy Lasy Państwowe.

Negocjacje ściśle tajne

W Sejmie politycy Zjednoczonej Prawicy byli oszczędni w słowach. - Na razie nie chciałbym komentować. Rozmowy mają to do siebie, że trzeba je prowadzić, a komentować dopiero jak się zakończą - powiedział Interii Zbigniew Ziobro. - Chcemy jak najszybciej domknąć elementy rządowe. Uzgodnić funkcje i stanowiska po to, żeby od razu przystąpić do pracy - dodał Arkadiusz Mularczyk z PiS.

Co z żądaniami Jarosława Gowina? Jak już pisaliśmy, politykom Porozumienia nie podobają się choćby kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szczególny sprzeciw budzi Stanisław Piotrowicz, były prokurator z czasów stanu wojennego i członek PZPR. - Wracamy do rozmów, na pewno szybko znajdziemy porozumienie. O kandydaturze Stanisława Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze nie rozmawialiśmy - w rozmowie z Interią rzucił Gowin.

W praktyce rozmowy mogą się przeciągać prawie do końca listopada. Zdaniem prof. Antoniego Dudka, historyka i socjologa, to Jarosław Gowin jest jednak w lepszym położeniu. - Ma dokąd odejść. Trudno wyobrazić go sobie jako premiera w obozie opozycji, ale nie jest to niemożliwe. Ziobro nie ma takich możliwości i to jest różnica - uważa naukowiec.

Zjednoczona Prawica się rozpadnie

Zdaniem eksperta, tarcia w obozie Zjednoczonej Prawicy są naturalne. - Trudno się dziwić, że Zbigniewa Ziobrę interesuje intratne ministerstwo nadzorujące Lasy Państwowe czy obracające środkami unijnymi. Kiedy się miało tylko jeden resort warto, żeby ten drugi był równie interesujący - w rozmowie z nami komentuje Dudek. Stawia tezę, że przyszłość Zjednoczonej Prawicy wisi na włosku, zaś Zbigniew Ziobro próbuje okopać się przed ewentualnym podziałem po przegranych wyborach prezydenckich.

- Jeżeli reelekcja Andrzeja Dudy nie dojdzie do skutku, zacznie się coś, co przed wojną nazywano dekompozycją sanacji (dezintegracja obozu po śmierci Józefa Piłsudskiego - red.). Będziemy mieli wówczas dekompozycję Zjednoczonej Prawicy - twierdzi Dudek. - To, co obserwujemy dzisiaj to przygotowania do okopania się na możliwie mocnych pozycjach. Właśnie w ten sposób zachowuje się Zbigniew Ziobro - komentuje ekspert.

Jakub Szczepański