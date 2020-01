Złotoryja: Kontrowersyjna "informacja" radnego PiS. Reakcja partii

Radny powiatu złotoryjskiego Lech Olszanicki (PiS), zamiast korekty swojego oświadczenia majątkowego, przesłał pismo w które zakpił m. in. ze zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jak podaje Wirtualna Polska - prezes zarządu okręgowego PiS w Legnicy Adam Lipiński złożył wniosek o zawieszenie radnego.

Zdjęcie Adam Lipiński /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Jak podawał portal 24legnica.pl - radny Złotoryi nie wpisał do swojego oświadczenia majątkowego dochodów z diet. Po publikacji artykułu dotyczącego jego oświadczenia, radny złożył w Urzędzie Skarbowym wyjaśnienie, w którym stwierdził, że niewpisanie kwoty przychodu za pracę w Radzie Powiatu wynika z błędu systemu komputerowego.



Dodatkowo Olszanicki przekazał przewodniczącemu rady powiatu Łukaszowi Horodyskiemu utrzymaną w aroganckim tonie "informację" z kserokopią wyjaśnień dla urzędu skarbowego.



Radny PiS lekceważąco wspomina w niej m. in. zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.



"Jak widać daleko mi do zasztyletowanego samorządowca, bodajże z Gdańska, który nie wykazał 37 kont bankowych i kilkanaście nieruchomości gruntowych i niezabudowanych. Nie potrafił wykazać źródeł takiej fortuny. Obecnie jest czczony na sesji Rady Powiatu i przez totalną opozycję. Wyborcom zasztyletowanego podczas imprezy WOŚP prezydenta nie przeszkadza też majątek żony, która została nagrodzona dietą w Parlamencie Europejskim" - czytamy w oświadczeniu, które opublikował portal 24legnica.pl.



Do sprawy odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską poseł i prezes zarządu okręgowego PiS w Legnicy Adam Lipiński.



"Przed chwilą podpisałem i złożyłem wniosek o zawieszenie radnego" - powiedział Lipiński. Nie chciał jednak szerzej komentować tej sprawy.