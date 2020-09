W Krakowie zmarł arcybiskup senior archidiecezji lwowskiej kard. Marian Jaworski. Miał 94 lata. Był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i pierwszym po II wojnie światowej arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego.

Od początku kapłaństwa ks. Mariana Jaworskiego łączyła wielka przyjaźń z Karolem Wojtyłą.

Kard. Jaworski urodził się we Lwowie 21 sierpnia 1926 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 roku w sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka. W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

W 1991 r. objął stanowisko metropolity lwowskiego, a rok później został pierwszym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy.

"Służąc Kościołowi, służył narodowi"

W marcu 2017 roku "w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii" został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. "To odznaczenie przyjmuję jako wyraz uznania dla Kościoła, któremu służyłem mając świadomość, że Kościół pełniąc swoją misję, służy narodowi" - mówił kard. Jaworski.

Prezydent Andrzej Duda wręczając to odznaczenie podkreślił, że trudno wymienić wszystkie zasługi kard. Jaworskiego dla Polski, ale jako kapłan "służąc Kościołowi, służył narodowi" i przez wiele dziesięcioleci sprawując posługę i pracując naukowo w Polsce nie zapominał o swojej ojczystej ziemi - o Lwowie, Kresach i mieszkających tam Polakach.

"Znamienny w życiu Eminencji jest rok 1991, kiedy Ojciec Święty, św. Jan Paweł II, przyjaciel Eminencji Księdza Kardynała powierzył mu misję udania się z powrotem do Lwowa i prowadzenia we Lwowie i na Ukrainie spraw Kościoła. Misji wielkiej, misji trudnej po latach komunistycznego spustoszenia, po latach wydzierania religii i wiary z serc ludzi, po latach walki z polskością" - powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, 17 lat posługi abp Mariana Jaworskiego w archidiecezji lwowskiej to czas "spektakularnego sukcesu" i odradzania Kościoła, bo gdy duchowny zaczynał tam swoją misję było tam kilka parafii i kilkunastu księży, a kiedy ją kończył księży było 490, parafii 290, funkcjonowały 122 domy zakonne i siedem seminariów duchownych. "To także wielkie dzieło pojednania, które Eminencja realizował pomiędzy Polakami a Ukraińcami" - mówił prezydent podczas wręczenia Orderu Orła Białego.

"Jako kapłan służyć ludziom"

W tym roku przypadała 70. rocznica święceń kapłańskich Mariana Jaworskiego. Po mszy św. odprawionej z tej okazji w katedrze na Wawelu duchowny powiedział dziennikarzom, że dla niego najważniejsze są słowa, które przyjął jako swoją dewizę: "Dla mnie życiem jest Chrystus". "A zwłaszcza naśladowanie Chrystusa Pana jako tego, który przychodzi, ażeby jako kapłan służyć ludziom" - mówił kard. Jaworski.

"Jeśli ktoś myśli tak jak św. Faustyna, to wie, że jedyna wielka miłość to jest oddanie się Panu Jezusowi. Dlatego ja uważam, że jeżeli ktoś to zrozumie, to zrozumie, dlaczego trzeba być kapłanem i służyć ludziom" - podkreślił.

Wyznał, że jego "mistrzem duchowym" jest niemiecki filozof i teolog włoskiego pochodzenia Romano Guardini, którego proces beatyfikacyjny trwa od 2017 roku.

Kard. Jaworski studiował na Wydziale Teologicznym UJ i na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Był wykładowcą KUL, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.

Był przy łożu umierającego papieża

W 1967 r. w wyniku obrażeń w wypadku kolejowym pod Działdowem duchownemu amputowano część lewej ręki. Sakrę biskupią otrzymał w 1984 r. W 1998 r. Jan Paweł II mianował go kardynałem "w sercu", godność tę duchowny otrzymał na konsystorzu w 2001. Kardynał był przy łożu umierającego papieża, któremu udzielił sakramentu namaszczenia chorych.

Jako biskup i kardynał Marian Jaworski uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych oraz w konklawe po śmierci Jana Pawła II, które wybrało w 2005 r. jego następcę - Benedykta XVI. 21 października 2008 r. Benedykt XVI przyjął rezygnację kard. Jaworskiego z urzędu metropolity lwowskiego. Kardynał wrócił wówczas do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Kard. Jaworski był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu w Bochum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie to Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) i wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego. Był honorowym obywatelem Krakowa, Lubaczowa i Puszczykowa. Prezydent Lech Kaczyński w 2007 r. odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Od kolejnych prezydentów Ukrainy - Leonida Kuczmy i Wiktora Juszczenki kard. Jaworski otrzymał dwa Ordery Jarosława Mądrego (V i IV klasy).