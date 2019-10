W wieku 98 lat zmarł Karol Tendera, były więzień niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau, który walczył z kłamliwym określeniem "polskie obozy koncentracyjne" – poinformowano we wtorek wieczorem na profilu PL1918 prowadzonym przez Kancelarię Prezydenta.

"Odszedł Pan Karol Tendera. Był więźniem niemieckiego obozu Auschwitz o numerze 100430. Wielki Polak, dla przyszłych pokoleń walczył niezłomnie o prawdę historyczną. Prezydent @AndrzejDuda odznaczył Pana Karola w lutym br. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości" - napisano na twitterowym profilu PL1918.

Karol Tendera, urodzony w 1921 r. w Krakowie, został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz 5 lutego 1943 r. W następnym roku został deportowany do obozu Flossenburg w czeskich Litomierzycach, gdzie doczekał wyzwolenia. Walczył z kłamliwym określeniem "polskie obozy koncentracyjne" - pod koniec życia wytoczył proces w tej sprawie niemieckiej telewizji ZDF za posłużenie się w 2013 r. określeniem "polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz" w informacji na jej portalu, dotyczącej planowanej emisji programu dokumentalnego.

W grudniu 2016 r., po trwającym trzy lata procesie, Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie uznał, że sformułowanie "polskie obozy" jest nie tylko historycznym kłamstwem, ale także naruszeniem indywidualnych dóbr Karola Tendery i nakazał telewizji ZDF zamieszczenie przeprosin na stronie głównej jej serwisu internetowego.

"Nie wolno dać się zakrzyczeć"

"Byłem w trzech obozach i we wszystkich wieszali, bili, katowali i palili Niemcy, nie Polacy. Nie wolno dać się zakrzyczeć, że to była pomyłka, ja tego nie zaakceptuję i nie zgadzam się na to. To świadome fałszowanie historii. Oczekuję od sądu, że postawi temu tamę, mam nadzieję, że takie publiczne przeprosiny i zakaz sądowy pomogą" - mówił w ostatnim słowie przed ogłoszeniem wyroku Karol Tendera.

Karol Tendera od wielu lat podejmował działania w celu zachowania w świadomości społecznej pamięci o ofiarach zbrodni popełnionych przez Niemców w okresie II Wojny Światowej. Był autorem książki "Polacy i Żydzi w KL Auschwitz 1940-1945", współpracował z Fundacją Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, uczestniczył w wielu spotkaniach edukacyjnych, przedstawiając ludziom z wielu krajów swoje doświadczenia z okresu II Wojny Światowej i przestrzegając przed zgubnymi skutkami ideologii nazistowskiej.