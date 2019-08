Nie żyje Stanisław Śnieg. Jeden z najważniejszych przywódców "Solidarności" w Zagłębiu Miedziowym odszedł niespełna tydzień przed rocznicą Zbrodni Lubińskiej. Miał 92 lata.

Stanisław Śnieg ukończył studia na wydziale geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na wydziale geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat był nauczycielem.

Aktywnie działał w opozycji antykomunistycznej. W 1956 r. został zatrzymany przez Milicję Obywatelską podczas próby pomocy powstańcom na Węgrzech. Od września 1980 r. działał w "Solidarności", a w listopadzie uczestniczył w strajku okupacyjnym pracowników oświaty i służby zdrowia w Gdańsku. W 1982 r. założył i pisał w podziemnym piśmie satyrycznym "Żądło Robola".



We wrześniu 1983 r. został ponownie aresztowany i był przetrzymywany w areszcie we Wrocławiu. Uczestniczył w głodówce przeciwko aresztowaniu działaczek "Solidarności" przetrzymywanych bez sankcji prokuratorskiej. W 1984 r. został zwolniony na mocy amnestii.



Od 1985 r. był uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie.



W kwietniu 1985 r. został ponownie aresztowany za działalność kolportażową, drukarską, a w styczniu 1986 r. skazano go w Sądzie Okręgowym w Legnicy na trzy lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Wielokrotnie represjonowany.



Od 1992 r. przebywał na emeryturze. Wtedy napisał książkę "Alarm dla miasta Lubina". W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.



Zmarł w niedzielę w wieku 92 lat.