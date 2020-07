Zmarł znany slawista, poeta i tłumacz Grzegorz Łatuszyński

W poniedziałek zmarł znany slawista, tłumacz, poeta i prozaik, promotor kultury polskiej na Bałkanach i kultury Bałkanów w Polsce, Grzegorz Łatuszyński. W 2019 roku prezydent Republiki Serbii odznaczył go Złotym Medalem za Zasługi.

Zdjęcie Grzegorz Łatuszyński /Stanisław Kowalczuk /East News

Informację o śmierci Łatuszyńskiego podał na swojej stronie internetowej Instytut Książki (IK).

Grzegorz Łatuszyński urodził się 9 maja 1933 r. w Zdzięciole k. Nowogródka.

Jak przypomniano na stronie IK, do szkoły podstawowej rosyjskojęzycznej uczęszczał w Zdzięciole w czasie okupacji sowieckiej, do białoruskojęzycznej w czasie okupacji niemieckiej, po czym znów do rosyjskojęzycznej podczas powtórnej okupacji sowieckiej. W kwietniu 1946 r. wraz z rodzicami został wysiedlony do Polski, gdzie zakończył edukację podstawową w szkole polskojęzycznej. Naukę w Liceum Ogólnokształcącym podjął w Wąbrzeźnie, po dwóch latach przeniósł się do Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, gdzie uzyskał maturę. Filologię Polską i Filologię Słowiańską ze stopniem magistra ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Był także słuchaczem Podyplomowego Studium Wiedzy Filmowej w Warszawie prowadzonego przez prof. Aleksandra Jackiewicza.

W czasie studiów przez pewien czas pracował jako dziennikarz w "Słowie Powszechnym", współpracował też z "Życiem Warszawy", z "Nowymi Książkami" i ze "Współczesnością".

W latach 1959-63 odbył slawistyczne studia podyplomowe na wydziałach filologicznych Uniwersytetu Zagrzebskiego i Belgradzkiego. W latach 1960-63 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Belgradzkim, korespondentem "Życia Warszawy" z Belgradu, a następnie pracownikiem dyplomatycznym Ambasady Polskiej w Belgradzie.

Jak przypomniano na stronie IK, łącznie w byłej Jugosławii spędził ponad dziewięć lat.

Przełożył wiersze ponad 130 współczesnych polskich poetów

Pod koniec 1967 r. powrócił do Polski i podjął pracę w Wydawnictwie PWN. Był redaktorem Zespołu Filmowego "Tor", przez kilka lat pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki - Naczelnym Zarządzie Kinematografii, a następnie przez trzy lata był sekretarzem redakcji miesięcznika filmowego "Studio".

Współpracował z prasą codzienną i licznymi pismami literackimi w Polsce jako dziennikarz, krytyk i tłumacz poezji i prozy serbskiej, chorwackiej, bośniackiej czarnogórskiej słoweńskiej i macedońskiej, oraz z prasą literacką krajów byłej Jugosławii, gdzie publikował poezję polską tłumaczoną na język serbski i chorwacki.

Przełożył na język chorwacki i serbski wiersze ponad 130 współczesnych polskich poetów, m.in.: Zbigniewa Bieńkowskiego, Jana Twardowskiego, Anny Kamieńskiej, Karola Wojtyły, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Julii Hartwig, Tymoteusza Karpowicza, Tadeusza Gajcego, Tadeusza Borowskiego, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Jerzego Ficowskiego, Zbigniewa Herberta, Stanisława Grochowiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego oraz Stanisława Barańczaka.

W 2012 r. ukazała się antologia współczesnej polskiej poezji w jego wyborze i przekładzie na język serbski, a w 2019 r. wydawnictwo Mali Nemo opublikowało ze wsparciem Programu Translatorskiego ©Poland pierwszy tom "Antologii stu polskich poetów współczesnych" (także w jego wyborze i przekładzie). Drugi tom antologii ukaże się w tym roku.

Łatuszyński był również autorem i tłumaczem dwudziestu dwóch obszernych wyborów książkowych współczesnej poezji autorów serbskich, chorwackich, bośniackich i czarnogórskich. Przełożył też ponad dwadzieścia książek prozatorskich z języków: czeskiego, słowackiego, serbskiego, chorwackiego i słoweńskiego.