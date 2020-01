Nie żyje Maja Borkowska, wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia. Od lat zmagała się z chorobą nowotworową.

"Z ogromnym żalem informujemy, że Maja przegrała walkę z okrutną chorobą. O terminie pogrzebu poinformujemy jutro. Mama i siostra" - przekazano na Facebooku Mai Borkowskiej.

Maja Borkowska nie ukrywała swojej choroby. O swoich zmaganiach pisała w mediach społecznościowych.



Była dziennikarką Radiowej Trójki od 1996 r. do 2016 r. Prowadziła rozmowy z publicystami, w tygodniu przygotowywała audycję "Zapraszamy do Trójki", a w weekendy przegląd prasy.



Po odejściu z Trójki trafiła do Polskiego Radia 24, gdzie pracowała do lutego 2018 r.