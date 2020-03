W nocy z soboty na niedzielę nastąpił powrót do czasu letniego. Nad ranem wskazówki zegarów przesunięte zostały z godz. 2.00 na 3.00. Czy zamiana nastąpiła po raz ostatni? Unia Europejska dąży do jej zniesienia.

Zdjęcie Zegar Pałacu Kultury. W tle wschód słońca nad Warszawą /Robert Neumann /Agencja FORUM

Ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiadał w 2018 roku, że będzie zabiegać o likwidację czasu letniego i zimowego. Po przeprowadzeniu przez Unię Europejską ankiety internetowej wśród obywateli wspólnoty, okazało się, że większość z 4,6 mln głosujących opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu.

Reklama

Zegary w krajach unijnych przestawiane są już od kilkudziesięciu lat. Na przykład w Polsce zaczęto praktykować zmianę czasu pod koniec lat siedemdziesiątych, w Niemczech u progu lat osiemdziesiątych. Od 1996 roku wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej przestawiają zegary w ostatnią niedzielę marca o godzinę do przodu i w ostatnią niedzielę października o godzinę do tyłu. Celem tych przesunięć jest optymalizacja zużycia energii i dostosowanie aktywności człowieka do pór, w których może on korzystać ze światła dziennego.

Co na to Polacy?

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ostatnie takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.

W ostatnich latach w całej Unii Europejskiej trwała dyskusja nad możliwością zniesienia zmiany czasu. W marcu 2019 r. Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany. Europosłowie chcieli, aby zmiana czasu w marcu 2021 r. była ostatnią zmianą w tych krajach UE, które wybiorą na stałe "czas letni". Stanowisko PE stało się przedmiotem negocjacji z ministrami UE w tej sprawie.

Z badania CBOS przeprowadzonego w marcu 2019 roku na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynikało, że przeciwko dotychczas stosowanemu rozwiązaniu (zimowa i letnia zmiana czasu) opowiada się ponad trzy czwarte ogółu badanych (78,3 proc.), podczas gdy za jego utrzymaniem optuje jedynie 14,2 proc.