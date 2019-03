W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy z czasu zimowego na letni. O godz. 2 trzeba przestawić wskazówki zegarów na godz. 3. To oznacza, że w niedzielę będziemy spać o godzinę krócej. Będzie to jedna z ostatnich zmian czasu. W 2021 roku przestawimy wskazówki zegarów ostatni raz.

Zdjęcie Zegarki przestawiamy w nocy z soboty na niedzielę /123RF/PICSEL

Zmiana czasu, obecnie odbywająca się dwa razy w roku, ma służyć efektywniejszemu wykorzystaniu światła dziennego i oszczędności energii. Jednak po latach doświadczeń, pojawiają się krytyczne głosy ekspertów, co do korzyści ekonomicznych i zdrowotnych takiego rozwiązania.

Zmianę czasu stosuje blisko 70 krajów. Obowiązuje ona we wszystkich państwach europejskich z wyjątkiem Islandii. Czasu nie zmieniają też na przykład Białoruś i Rosja.

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 roku. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ostatnie zostało wydane w 2016, na lata 2017-2021.

Jednak wkrótce sytuacja ulegnie zmianie. Kilka dni temu (26 marca) Parlament Europejski zatwierdził przepisy, które mają znieść w państwach unijnych obowiązek przestawiania zegarów dwa razy w roku. Zagłosowano jednak za przesunięciem daty zakończenia tej praktyki z roku 2019 - jak było ustalone wcześniej - na 2021.Teraz, do końca 2020 roku, w tej sprawie będą musiały opowiedzieć się kraje członkowskie UE, a także wybrać, przy jakim czasie pozostaną. Państwa, które zdecydują się na zachowanie czasu letniego, dokonają ostatniej zmiany czasu w marcu 2021 roku, zaś te, które wybiorą zimowy - w październiku 2021.

Latem ubiegłego roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne, których uczestnicy niemal w 85 procentach opowiedzieli się za zniesieniem zmian czasu.