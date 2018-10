Zmiany rozkładu jazdy na kolei

Od niedzieli obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Z największego udogodnienia mogą się cieszyć mieszkańcy Warszawy. Kolejarze oddali do użytku tzw. linię obwodową prowadzącą z Dworca Zachodniego na Dworzec Gdański.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Przemyslaw Ziemacki /East News

Na zmodernizowanej warszawskiej linii obwodowej pasażerowie mogą korzystać z przystanków Warszawa Koło, Warszawa Młynów, Warszawa Wola i stacji Warszawa Zachodnia.

Reklama

Kolejarze podkreślają, że osoby o ograniczonej mobilności będą mogły skorzystać z wind i pochylni, a osoby niewidome i niedowidzące ze ścieżek naprowadzających.



Polskie Linie Kolejowe kontynuują prace modernizacyjne na linii z Warszawy do Poznania. Pociągi cały czas będą kursować na trasie objazdowej przez Gniezno i Inowrocław Rąbinek, a w komunikacji regionalnej na odcinku Konin - Kutno funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa.



Kontynuowane są także prace związane z remontem krakowskiego węzła kolejowego. Udogodnieniem będzie oddanie do użytku nowego peronu na stacji Kraków Bieżanów.



Natomiast na Podkarpaciu od 22 października na trasie z Rzeszowa do Głogowa Małopolskiego wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza.



Kolejarze zwracają także uwagę na zmianę tras niektórych pociągów, m.in. na odcinkach Szczecin-Kraków, Szczecin-Łódź Fabryczna oraz Szczecin-Katowice.



Szczegóły są ujęte w rozkładach na dworcach i internecie. W niedzielę i poniedziałek na wybranych dworcach dyżurują mobilni informatorzy, którzy m.in. pomagają odnaleźć właściwe połączenie.