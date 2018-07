Zmiany w Sądzie Najwyższym. Na żywo

O godz. 16.15 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Ma to związek z wchodzącymi dziś w życie przepisami, na mocy których sędziowie SN, którzy ukończyli 65 lat i nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, mają przejść w stan spoczynku. Nie zgadza się na to m.in. prof. Gersdorf, która podkreśliła, że Konstytucja RP gwarantuje jej sześcioletnią kadencję, w związku z czym zamierza jutro normalnie przyjść do pracy. "Czuję się prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku" - oświadczyła. Zapraszamy na relację na żywo.

Zdjęcie Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf /Jacek Turczyk /PAP

15:50



Kaczyński był pytany, "czy nie obawia się, iż bunt części środowisk sędziowskich jest nakierowany na wytworzenie alternatywnej rzeczywistości prawnej - prezes SN będzie utrzymywała, że jest nadal pierwszym prezesem SN choć, nie będzie - a jakaś grupa sędziów będzie uznawała ten stan".

"Nie jest wykluczone, iż ku temu zmierzają te działania" - odpowiedział prezes PiS. Jak dodał, "obserwuje te wyczyny ze spokojem". "Choć oczywiście niezmiennie stoję na stanowisku, że prawo obowiązuje wszystkich bez wyjątku i każdy - bez wyjątku - musi się liczyć z przewidzianymi przez prawo konsekwencjami za łamanie przepisów" - zaznaczył Kaczyński.

15:48



"Nie wróżę tej akcji powodzenia, jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie jest skazana na sromotną klęskę" - w ten sposób prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" na pytanie o bunt części środowisk sędziowskich w sprawie pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Pawel Wisniewski / East News

15:44



Szef polskiej dyplomacji bronił dziś polskiego stanowiska w sprawie Sądu Najwyższego podczas spotkania z szefem belgijskiego MSZ, wicepremierem Didierem Reyndersem.



Zmiany w sądownictwie krytykują polska opozycja oraz Komisja Europejska. Opozycja twierdzi, że jest to niezgodne z konstytucją, a Bruksela, że może to naruszać niezawisłość sądów.



"Podtrzymujemy nasze stanowisko, że Polska jest państwem suwerennym, mamy prawo do reformy sądownictwa, ona przebiega tak, jak w innych państwach europejskich, jest zgodna ze standardami europejskimi. (...) Uważamy, że to nic złego, że wiek 65 lat dla sędziów Sądu Najwyższego jest taki sam, jak dla innych profesji, dla innych zawodów, dla innych sędziów, że zgodnie z polską konstytucją to parlament ustanawia wiek przejścia w spoczynek" - mówił Jacek Czaputowicz w Warszawie.



Z kolei minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders podkreślił, że jego kraj popiera stanowisko KE. Wczoraj Bruksela rozpoczęła nową procedurę w sprawie praworządności w Polsce i skierowała ustawę o SN do rozpatrzenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

15:40



"Prawo obowiązuje wszystkich, także pierwszą prezes Sądu Najwyższego" - tak marszałek Sejmu Marek Kuchciński skomentował ustawę o SN, która przenosi w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia. "Co dalej będzie? Czekamy na decyzję prezydenta" - dodał.



Jego zdaniem, po spotkaniu prezydenta z z prof. Gersdorf "powinniśmy spodziewać się działań, które wynikają z obowiązującego prawa, a więc tego, że od dnia jutrzejszego powinien być ktoś inny wskazany na prezesa SN".

Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński / Mariusz Gaczyński / East News

15:37



Prof. Gersdorf podkreśliła, że choć zapewne usłyszy dzisiaj z ust prezydenta Andrzeja Dudy stwierdzenie, że jej kadencja dobiegła końca, zamierza jutro normalnie przyjść do pracy.

"Muszę pokazać, że Konstytucja jest najważniejsza" - zapowiedziała. Jak dodała, pozostali sędziowie, którzy zgodnie z nowymi przepisami powinni przejść w stan spoczynku, również pojawią się jutro w pracy.

15:32



Posłowie Nowoczesnej, PO i PSL poinformowali, że o godz. 21:00 będą protestować przed Sądem Najwyższym.



"Uznajemy za oburzające, że marszałek Marek Kuchciński dokładnie na tę samą godzinę wyznaczył głosowania" - podkreślili Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka i Krzysztof Paszyk.



Sejm nie zgodził się na zarządzenie we wtorek wieczorem przerwy w obradach. Ryszard Terlecki (PiS) podkreślił, że losy kraju rozstrzygają się w Sejmie, a nie w awanturach ulicznych. Głosowania zaplanowano od godz. 21:00 do 0:30.

15:29



15:27



We wtorek pod Pałacem Prezydenckim zorganizowana została pikieta w obronie systemu sądowniczego. Jej organizatorami są Obywatele RP i KOD.



Pikieta w obronie sądownictwa 1 8 Protestujący pod Pałacem Prezydenckim Autor zdjęcia: Wojciech Kryński Źródło: FORUM 8

15:25

Prezydent Andrzej Duda poinformowal dziś, że nie wyda postanowienia w sprawie pierwszej prezes SN. Podkreślił, że kadencja Małgorzaty Gersdorf zostaje wygaszona na mocy ustawy.



"Nie ma żadnej decyzji w sprawie prezes Gersdorf i nie będzie, dlatego że ustawa tą sprawę przesądza, jednoznacznie. Tam jest wprost podane, kiedy pani prezes przechodzi w stan spoczynku" - powiedział Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Andrzej Hulimka / Reporter

15:23

O godz. 16:15 prezydent Andrzej Duda spotka się z Małgorzatą Gersdorf, która zapowiedziała, że nie przyjmie pisma w sprawie przejścia w stan spoczynku.

"Czuję się prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku" - oświadczyła pierwsza prezes SN.

Natomiast o godz. 17:30 w Sejmie odbędzie się debata nad sprawozdaniem z działalności SN w 2017 r. Do przedstawienia informacji w Sejmie zaproszono prof. Gersdorf.

15:19



Prof. Gersdorf wygłosiła dziś wykład jubileuszowy podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu, w środę w Sądzie Najwyższym zostanie przeprowadzona "czystka" pod pozorem wstecznej zmiany wieku emerytalnego.



"Prawnikom nie wolno milczeć w obliczu zła, które zostało wyrządzone polskiemu wymiarowi sprawiedliwości" - dodała.

Zdjęcie Prof. Małgorzata Gersdorf podczas zakończenia roku akademickiego 2017/2018 w Bibliotece Uniwersyteckiej UW / Michał Dyjuk / Agencja FORUM

15:17

Prof. Małgorzata Gersdorf ukończyła już 65 lat. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie wystąpiła jednak do prezydenta o przedłużenie swojej kadencji.

Jej zdaniem, ustawa zasadnicza gwarantuje jej sześcioletnią kadencję, w związku z czym zamierza jutro normalnie przyjść do pracy.

15:15



Przypomnijmy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Sądzie Najwyższym, od środy w stan spoczynku powinni przejść sędziowie, który ukończyli 65. rok życia, a nie zwrócili się do prezydenta z prośbą o przedłużenie kadencji. Wśród sędziów, których obejmuje ten zapis, jest także pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

W ubiegłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło dwie uchwały. Według pierwszej z nich, Małgorzata Gersdorf, zgodnie z Konstytucją RP, pozostanie na stanowisku do 30 kwietnia 2020 roku.



Druga uchwała odnosi się do znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, która z dniem 4 lipca usuwa ze składu sądu znaczną liczbę sędziów. Jak podkreślono w uchwale, "stanowi to oczywiste naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sadownictwa i już w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie Sądu Najwyższego". Przyjęto w niej, że sędziowie, którzy rozpoczęli służbę w Sądzie Najwyższym przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r., powinni pełnić tę służbę do ukończenia 70. roku życia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków.