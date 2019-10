Znamy laureatów plebiscytu Ambasador Polski

Patrycja Pacak, Artur Chmielewski, Krzysztof Jabłoński oraz Andrzej Bargiel zostali docenieni w konkursie Ambasador Polski. Kapituła pod przewodnictwem prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego przyznała nagrody w kategoriach nauka, sport i kultura. Podczas gali wręczono także nagrodę publiczności.

Zdjęcie Prowadzący galę: Anna Popek i dyrektor komunikacji korporacyjnej w KGHM Piotr Chęciński oraz laureat nagrody publiczności Andrzej Bargiel /Leszek Szymański /PAP

Celem konkursu jest wyróżnienie osób które, przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie. - Widzimy wielu ludzi, którzy swoimi osiągnięciami, ale też swoją aktywnością społeczną, budują dobry wizerunek Polski w wielu miejscach świata. Budują też dobrą przestrzeń do działania Polaków w tych obszarach, dając im możliwość osiągania sukcesu, czyli - jak to się mówi - wspierają swoich. Stąd wzięła się idea konkursu - wyjaśniał podczas gali wręczenia nagród Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

Laureaci plebiscytu zostali wyłonieni przez Kapitułę spośród kandydatur, które przez cały sierpień mogli zgłaszać internauci. W tym roku nagrody przyznano po raz pierwszy. Plebiscyt ma być kontynuowany w kolejnych latach. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP.

Ambasadorem Polski w kategorii sport została Patrycja Pacak, pilot szybowca, pierwsza kobieta - mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Tytuł zdobyła w lipcu 2019 roku.

Nagrodę w kategorii nauka otrzymał Artur Chmielewski, naukowiec zajmujący się mechaniką kosmiczną, inżynier NASA, menadżer misji kosmicznych.

Statuetka w kategorii kultura trafiła w ręce Krzysztofa Jabłońskiego, światowej sławy pianisty, występującego na estradach całego świata.

Laureatem nagrody publiczności przyznanej głosami internautów, został Andrzej Bargiel, narciarz wysokogórski, biegacz górski i himalaista. Pierwszy człowiek w historii, który zjechał na nartach ze szczytu K2.

W ramach plebiscytu przyznano także nagrodę specjalną dla ambasadora biznesu. Została ona wręczona 20 września w konsulacie RP w Nowym Jorku. Jej laureatami zostali Linda i Robert Ollis, rodzice amerykańskiego żołnierza, który zginął w 2013 roku podczas misji w Afganistanie, próbując osłonić własnym ciałem przed kulą polskiego oficera Karola Cierpicę. Rodzice zmarłego żołnierza stali się ambasadorami Polski za oceanem, publicznie manifestując swoją sympatię do Polski w Stanach Zjednoczonych.

d.p.