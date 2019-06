Rzeczniczka krakowskiego sądu Beata Górszczyk potwierdziła w piątek medialne informacje o tym, że pękła płyta z zapisem monitoringu z wypadku wicepremier Beaty Szydło. Jak dodała, zastępczy materiał dowodowy zachował się w postaci dokumentów. Z kolei Prokuratura Okręgowa w Krakowie oświadczyła, że w momencie przekazywania nośników do sądu były one sprawne. "Do ich zniszczenia doszło w sądzie" - podkreślono w komunikacie.

Zdjęcie Beata Szydło /Bartosz Krupa /East News

Informacje o uszkodzeniu jednego z dowodów w procesie dotyczącym wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu z lutego 2017 r. podał portal tvn24.pl. Według tych doniesień, chodzi o płytę, na której znajdował się zapis z kamer monitoringu, dokumentujący przejazd kolumny ówczesnej szefowej rządu.

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Beata Górszczyk, potwierdziła w piątek te informacje. Jak wyjaśniła, oświęcimski sąd rejonowy poinformował Prokuraturę Okręgową w Krakowie, że dwie płyty uległy pęknięciu, a także zapytał, czy prokuratura posiada kopię tych materiałów. "Nie ma jeszcze odpowiedzi" - powiedziała i zaznaczyła, że "najważniejsze dla sądu jest to, czy prokurator posiada kopie tych płyt".

Sąd nie mógł odtworzyć płyty

Wyjaśniła, że na jednym z uszkodzonych nośników nagrano program "Czarno na białym", a na drugim znajdował się zapis monitoringu z ulic Oświęcimia. "Ale w tym zakresie, co jest istotne, został sporządzony protokół oględzin i do tego protokołu dołączone są zdjęcia z tej płyty. Sytuacja wygląda więc w ten sposób, że co prawda płyta uległa pęknięciu, ale jakiś materiał zastępczy dowodowy w tym zakresie zachował się w postaci dokumentów" - zaznaczyła sędzia.

Pytana, czy możliwe jest odtworzenie nagrań z pękniętych płyt powiedziała, że w oświęcimskim sądzie nie udało się tego zrobić. "Nie wykluczono, że jeśli będzie taka potrzeba, poproszeni zostaną o to biegli. Być może uda się to odtworzyć, tylko na bardziej specjalistycznym sprzęcie niż ten, który posiada sąd" - wyjaśniła Górszczyk.

Zdjęcie Wypadek Beaty Szydło / Łukasz Kalinowski / East News

Niejasne okoliczności uszkodzenia nośnika

Podkreśliła, że z jej informacji wynika, iż "sąd nie wie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia tych płyt". Nośniki miały znajdować się w kopertach, a akta sprawy były "wielokrotnie wypożyczane". "W związku z tym możliwości, kiedy mogłoby dojść do tego pęknięcia jest bardzo dużo. Sąd nie jest w stanie tego ustalić" - powiedziała rzecznik SO. Dodała jednak, że "jeśliby traktować to pęknięcie jako formę działania przestępczego, to powinien zadziałać prokurator, prowadząc normalne postępowanie".

Zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu złożył już pełnomocnik Sebastiana Kościelnika, czyli kierowcy fiata seicento, któremu prokuratura zarzuciła nieumyślne spowodowanie wypadku.

"Jeżeli dochodzi do zniszczenia dowodów w sprawie, w której oskarżony jest mój klient, to moim obowiązkiem jest złożyć takie zawiadomienie po to, żeby ustalić, czy była to kwestia przypadku, że płyty zostały zniszczone, czy też celowego działania i ewentualnego ścigania i ukarania sprawców" - powiedział adw. Władysław Pociej. "Pismo, które złożyłem, było zawiadomieniem nie o popełnieniu przestępstwa, tylko o możliwości popełnienia przestępstwa" - dodał.

W związku z doniesieniami o uszkodzeniu płyt, posłowie PO-KO Paweł Olszewski i Agnieszka Pomaska zaapelowali w piątek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, aby wszczął w tej sprawie wewnętrzne postępowanie w prokuraturze. Ich zdaniem, sprawa jest "tuszowana".

Prokuratura: Do zniszczenia doszło w sądzie

Do sprawy zniszczonych nośników odniosła się w piątek wieczorem Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

"Prokuratura informuje, iż przesyłając do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie przeciwko Sebastianowi K., przesłała wszelkie dowody zgromadzone w tej sprawie, łącznie z różnorodnymi nagraniami. Przekazane przez prokuraturę sądowi nośniki były nieuszkodzone i zdolne do odtworzenia. Do ich zniszczenia doszło w sądzie" - zaznaczono w komunikacie.

Prokuratura oświadczyła również: "Nieprawdą jest, że na uszkodzonych nagraniach został zarejestrowany przejazd kolumny. Na jednym z nich było nagranie programu telewizyjnego, na drugim monitoring terenu przedszkolnego oddalonego kilkaset metrów od miejsca przejazdu kolumny".

W komunikacie prokuratury zaznaczono też, że "wskazane nagrania nie mają żadnej wartości dowodowej dla odtworzenia przebiegu zdarzenia w dnia 10 lutego 2017 r.".

Jak doszło do wypadku Szydło?

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier (jej pojazd znajdował się w środku kolumny), wyprzedzała fiata seicento. Jego kierowca Sebastian Kościelnik przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusze BOR.