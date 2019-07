"We wtorek zostało znowelizowane zarządzenie szefa KPRM. Jeśli rodziny osób transportowanych rządowym samolotem przebywałyby na jego pokładzie w innej formule, niż w składzie oficjalnej delegacji, będą ponosiły koszty podróży" - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk /Adam Chełstowski /Agencja FORUM

Dworczyk poinformował na briefingu, że we wtorek zostało znowelizowane zarządzenie nr 11 szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie podróży krajowych lub zagranicznych odbywających się w związku z wykonywaniem na rzecz KPRM zadań innych, niż wykonywane w ramach stosunków pracy.



"Do przepisów, które regulują wykorzystanie transportu lotniczego wprowadzone zostały przepisy, dodatkowy rozdział, rozdział 3a. Mówi on, iż w sytuacji, w której rodziny osób transportowanych w ramach procedury HEAD, czy też rządowym transportem lotniczym przebywałyby na pokładzie statku powietrznego w innej formule, niż skład oficjalnej delegacji, wtedy takie osoby będą ponosiły koszty tej podróży" - przekazał szef kancelarii premiera.



Odpłatność - jak przekazał - będzie stanowiła średnią wartość kosztu biletu lotniczego na danej trasie.

"Te koszty będą wyliczane przez biuro finansów w porozumieniu z biurem dyrektora generalnego" - dodał minister.

"Rodzinne loty" marszałka Kuchcińskiego

O stworzenie przepisów regulujących loty służbowe zwrócił się we wtorek do szefa KPRM i ministra obrony narodowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.



To reakcja na medialne doniesienia o tym, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach Centrum Informacyjne Sejmu podało, że w zamian za 23 loty samolotem rządowym marszałek wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik oraz 10 tys. na Caritas Polska.

W piątek klub parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska złożył wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu.