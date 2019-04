- Od soboty 27 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy - poinformował w czwartek prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Zdjęcie Prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie /Rafał Guz /PAP

- Od dzisiaj wchodzimy w nowy etap, który będzie o wiele trudniejszy, ale który pokaże nowe oblicze naszego protestu. Jesteśmy bowiem w połowie drogi, ale jednoznacznie mogę oświadczyć, że dzisiaj, ani jutro, ani w kolejnych dniach nie podpiszemy porozumienia, które rząd zawarł z Solidarnością - powiedział podczas konferencji prasowej Sławomir Broniarz.

- Prawda jest taka, że strajk mógłby trwać, dlatego, że wszyscy nauczyciele są do tego gotowi, mógłby trwać także w trakcie matur i nie zdołalibyście państwo - adresuje te słowa do rządu - rozwiązać tego problemu, nie bylibyście w stanie zastąpić nauczycieli podczas tego egzaminu, mimo że ryzykowaliście także dobro uczniów. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności. Tę odpowiedzialność musieliśmy wziąć za uczniów my, nauczyciele, dyrektorzy, a także rodzice i sami uczniowie - powiedział szef ZNP.

Jak podkreślił, decyzję o zawieszeniu strajku podjęto w porozumieniu z uczniami i rodzicami, by zapewnić uczniom warunki do zakończenia nauki.

- Nie składamy broni. I nie przystąpimy do fasadowych rozmów przy okrągłym stole - podkreślił.



"Panie premierze, dajemy panu czas do czerwca"

- Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony - powiedział Broniarz.



- Oczekujemy od pana rzeczowej, męskiej postawy, która będzie odpowiadała na oczekiwania ponad półmilionowej rzeszy nauczycieli i wieluset tysięcy rodziców i uczniów - dodał.

- My, nauczyciele, my, rodzice i my, uczniowie mówimy wyraźnie: nie poddamy się i nie zrezygnujemy z walki o dobrą polską szkołę - podkreślił. Szef ZNP zapewnił jednocześnie, że to nie jest "jakikolwiek partyjny, polityczny konflikt".



- To nie jest kolejny spór między PiS a PO. To jest problem dotyczący tego, że rząd zlekceważył protest półmilionowej rzeszy nauczycieli, pracowników oświaty, że zlekceważył protest tysięcy rodziców i uczniów - stwierdził.



- Ten protest jest sprawą milionów Polaków i my nie damy się podzielić - podkreślił.



- W czerwcu chcemy zorganizować prawdziwy okrągły stół - zapowiedział.

Od 8 kwietnia trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.