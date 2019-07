ZNP rozpoczęło wypłacanie pieniędzy dla strajkujących

Rozpoczęły się wypłaty ze społecznego funduszu strajkowego "Wspieram nauczycieli", dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy brali udział w kwietniowym proteście - poinformował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Zdjęcie Prezes ZNP Sławomir Broniarz /East News

Na stronie internetowej ZNP opublikowany został komunikat w tej sprawie.

Poinformowano w nim, że na koncie "Wspieram nauczycieli" jest 8,6 mln zł (stan na 1 lipca 2019) oraz że napłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. Podano także, że Społeczny Komitet "Wspieram Nauczycieli" zdecydował, że kwota wypłacana strajkującym wyniesie 500 zł brutto.

Wypłaty najpierw dla najmniej zarabiających

"Pierwsze wypłaty ze społecznego funduszu strajkowego dla nauczycieli i nauczycielek oraz innych pracowników oświaty, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie, rozpoczną się 8 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Wnioskujący/wnioskująca otrzyma zapomogę, jeśli: dochód na osobę mieści się w tej kwocie, wniosek spełnił kryteria formalne i zostały podane wszystkie wymagane informacje, jak np. dochód, podpis pod wnioskiem, a osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.

Społeczny Komitet zdecydował, że kolejno pieniądze dostaną osoby z dochodem do 1500 zł, 2000 zł itd. dopóki starczy pieniędzy.

Zgodnie z regulaminem, pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które: brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni, w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego, są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Komitet przyjął, że będzie wypłacać zapomogi zaczynając od tych, którzy mają najmniejsze dochody.

"Przelewy są realizowane, a to trwa (tylko bank może wykonać setki przelewów jednego dnia)" - zaznaczono w komunikacie.

Poinformowano w nim także, że wnioski, które nie spełniły kryteriów formalnych, zostały odrzucone. Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku ze względów formalnych to: brak podanej informacji o dochodzie, brak podpisu pod udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak informacji o liczbie dni strajku lub czas trwania strajku krótszy niż 9 dni, brak potwierdzenia, że w dniu przystąpienia do strajku nie było się członkiem związku, przesłanie wniosku do Warszawy z pominięciem oddziału ZNP.

Apel o kolejne wpłaty

Społeczny Komitet "Wspieram nauczycieli" apeluje o kolejne wpłaty na konto funduszu strajkowego. "Zbiórka i akcja pomocy dla nauczycieli będzie trwała dalej, także jesienią. Komitet deklaruje, że na miarę swoich sił i środków będzie wspierał walkę nauczycieli o godne zarobki i lepszą edukację" - czytamy w oświadczeniu Społecznego Komitetu "Wspieram Nauczycieli".

Ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych trwał od 8 do 27 kwietnia. 26 kwietnia został zawieszony do września. Uczestniczyli w nim członkowie ZNP, Forum Związków Zawodowych, część nauczycieli należących do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz niezrzeszeni.

11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który można dobrowolnie wpłacać na rzecz pracowników oświaty biorących udział w kwietniowym strajku. Podziału wpłaconych środków dokonuje Społeczny Komitet "Wspieram Nauczycieli", który związał się w trakcie trwania strajku. Tworzą go: Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka, Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.