Od 27 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk – poinformował w czwartek Sławomir Broniarz. Decyzja ta wywołała wiele kontrowersji. Na oficjalnej stronie ZNP na Facebooku wrze. "Ośmieszył nas pan"; "Wstyd" – piszą nauczyciele.

Zdjęcie Prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie /Rafał Guz /PAP

ZNP zawiesił ogólnopolski strajk nauczycieli. Jednak akcja protestacyjna trwa nadal.

- Wrócimy we wrześniu - zapowiedział w czwartek Sławomir Broniarz.

Pod postem, na oficjalnej stronie ZNP na Facebooku, informującym o tej decyzji pojawia się coraz więcej komentarzy. Piszą głównie nauczyciele, ale także rodzicie i uczniowie.

Wiele osób jest oburzonych decyzją ZNP.

"Ośmieszył nas Pan, obdarł z resztek godności zawód nauczyciela... W momencie, kiedy zaczynaliśmy mieć przewagę, Pan wywiesił białą flagę. Wstyd" - pisze jeden z nauczycieli.

Pan Paweł: "Po co w takim razie to wszystko? Deszcz werbalnych fekaliów, który na się leje? Wyrzeczenia, poświęcenia? Walczyliśmy o lepszą szkołę dla wszystkich uczniów i uczennic".



"Jutrzejszy dzień będzie ciekawym doświadczeniem dla osób strajkujących. Moim zdaniem powinni zacząć strajk okupacyjny i odwołać prezesa" - to inna opinia.

Kolejna osoba zwraca uwagę, że w związku z decyzją ZNP strajk w piątek "nie ma sensu".

"We wrześniu już wam nie zaufam"; "Oddaję legitymację ZNP"; "Jestem w szoku"; "Wstyd! Oddajcie nam teraz swoje wypłaty, składki. Bo gadacie nie za mnie, a w swoim imieniu!"

"Panie Broniarz, w ramach solidaryzmu z nauczycielami, którym tą decyzją napluto teraz w twarz, może warto przekazać 17 swoich dniówek na Fundusz Strajkowy" - brzmi kolejna opinia.

"Nie ma mojej zgody na kontynuowanie strajku od września i niestety, ale musicie liczyć się z tym, że nie tylko ja tak uważam. Prędzej zmienię pracę po 15 latach w szkole. Może daliście mi dobry powód dokładają swoją cegiełkę...."- pisze pani Marzena.

"Tak niedawno pisaliście: "Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd". Może trzeba było od początku przewidzieć posunięcia rządzących. Inaczej rozegrać strategię strajku! Takie apele to tylko "wołanie na puszczy". W tej chwili doprowadziliście do sytuacji, że szeregi ZNP opuści ogromna ilości nauczycieli. Jako była prezeska oddziału mam ogromny żal do władz ZNP. Czas na zmiany!!" - to inna wypowiedź.



"No to przegraliśmy.... nauczyciele to jedyna grupa społeczna która przegrywa... Nie tego się spodziewałem po kilkunastu dniach strajku. Jak teraz przerwiemy czy zawieszamy, to już nie ma mowy o kolejnym strajku. Po takim pośmiewisku nikt nauczycieli nie potraktuje poważniej niż teraz" - pisze pan Wojciech.

Z kolei pani Anna przekonuje, że ona i jej koleżanki "odchodzą z ZNP". "I do strajku nie wrócimy!!!!! Zaryzykowaliśmy wszystko: dobre relacje z rodzicami, nasze pensje wszystko!!!!!! Mamy dość!!!! Nauczycieli zdradziła Solidarność, a dziś zdradziło nas ZNP!!!! Uwierzyłam Wam!!! Rozczarowanie ogromne!!!! Brak słów!!!!!" - pisze.

"Szacun dla wszystkich nauczycieli"

Są też opinie aprobujące decyzję ZNP o zawieszeniu strajku.

"Świetna decyzja ZG (Zarządu Głównego - przyp. red.) dająca złapanie oddechu strajkującym a zarazem ośmieszająca rząd który ekspresowo wprowadza zmianę ustawy" - pisze pan Tomasz.

"Niezwykle mądra i odważna decyzja podjęta przez ZNP i Pana Broniarza. Rząd ośmieszył się całkowicie i wina za strajk oraz sytuację w oświacie leży całkowicie po stronie rządu" - brzmi kolejny wpis pana Marcina.

"My, rodzice maturzystów dziękujemy"; "Bardzo dziękuję za możliwość napisania matury".

Pan Rafał: "Dobro ucznia jest najważniejsze, dziecko i uczeń i nie może być kartą przetargową w tym sporze, pokazaliście dzisiaj, że jesteście nauczycielami z krwi i kości... Pisałem, że oddam Wam szacunek, za właściwie podjętą decyzję, chociaż takiej właśnie się spodziewałem... Dzisiaj to robię... SZACUN dla wszystkich NAUCZYCIELI, za tą dojrzałą decyzję."

"Tak jak wielokrotnie pisałem, przegrana bitwa, to nie przegrana wojna. We wrześniu rząd będzie miał strajk generalny" - to kolejna opinia.

"To dobre czasowe rozwiązanie! Jak widać rząd jest w stanie tak zmienić prawo żeby nas nauczycieli ominąć. Nie było żadnych negocjacji ze strony PiS-u. Teraz powinniśmy pracować na minimum bez organizowania wycieczek, uroczystości itp. A pis ma czas na zastanowienie się i rozmowy, aby od 1 września nie doszło do paraliżu. Ja natomiast jestem przekonany, że we wrześniu, gdy murem wszyscy odejdą od tablic to wygramy! Zaufaliśmy ZNP, to związek podejmuje takie czy inne decyzje, połączyliśmy się razem wiec teraz trwajmy w tym! Trzymajmy się razem i nie wylewajmy hejtu na Sławomira Broniarza!" - pisze jeden z nauczycieli.