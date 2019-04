Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiada na wrzesień "zupełnie inną konwencję" strajku nauczycieli. Sugeruje, że formy protestu nie będą już tak "radykalne" jak dotychczas.

Zdjęcie Sławomir Broniarz /Jan Bielecki /East News

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, odpowiadając w piątek na pytanie dziennikarza radia TOK FM, czy rodzice mają wracać po wakacjach z dziećmi do szkoły, czy będzie strajk odpowiedział, że jeżeli we wrześniu dojdzie do protestu nauczycieli, to "nie (...) w tak radykalnej formie".

Reklama

"Jeżeli te emocje są, a one są, to one nie będą się przeradzały w tak radykalne formy protestu. Być może, jeżeli wrócimy do elementu strajkowego, to w zupełnie innej konwencji, żeby nie powtarzać tego, co robiliśmy obecnie" - powiedział Broniarz.

W czwartek szef ZNP poinformował o zawieszenie strajku. Jednocześnie zapowiedział, że jeżeli rząd nie zrealizuje postulatów związku, nauczyciele podejmą strajk we wrześniu. Zwracając się na konferencji prasowej za pośrednictwem mediów do szefa rządu, oznajmił: "Panie premierze Mateuszu Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony".

"Dziś zawieszamy strajk, ale protest trwa nadal i będzie trwał, aż do skutku. Panie premierze, siadamy do pracy, my nauczyciele, ale chcemy, by pan zrobił to samo, żeby był pan przygotowany na wrzesień i żeby był pan przygotowany do realizacji naszych postulatów, bo my z nich nie zrezygnujemy" - dodał.

Prezes ZNP poinformował, że związek nie rezygnuje ze swoich postulatów płacowych. Podkreślił, że nadal domaga się 30 proc. podwyżki do końca tego roku. Zapewnił, że "będzie walczył do końca".