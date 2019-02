Zofia Romaszewska o Janie Olszewskim: To zawsze była wyjątkowa postać

Jan Olszewski to zawsze była wyjątkowa postać; był przykładem tego, jak można być niesłychanie przyzwoitym człowiekiem, a jednak funkcjonować w polityce - powiedziała w piątek PAP doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska. "Olszewski nie bał się systemu totalitarnego, miał nieprawdopodobną odwagę, żeby stanąć w obronie wolności i przekonań swoich klientów" - powiedział z kolei b. szef Unii Wolności i Partii Demokratycznej Władysław Frasyniuk.

Zdjęcie Jan Olszewski /Ireneusz Radkiewicz /PAP

Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



Reklama

"To zawsze była wyjątkowa postać. Był on dla nas wszystkich - i myślę, że również dla pana prezesa Kaczyńskiego - przykładem tego, jak można być niesłychanie przyzwoitym i w każdym calu niezwykle porządnym człowiekiem - a jednak funkcjonować w polityce" - oceniła Romaszewska.



Doradczyni prezydenta podkreśliła również, że Olszewski był doskonałym adwokatem. "Trudno było go namówić, żeby jakąś sprawę wziął - ale jak już ją wziął, to nie było przeproś. Jego obrony były robione niezwykle twardo, z ogromnym mistrzostwem. Jak wkraczał na salę sądową, to skład sądowy wręcz się 'kurczył'" - wspominała.

Frasyniuk: Olszewski nie bał się systemu totalitarnego

"Mecenasa Olszewskiego zapamiętam jako fantastycznego obrońcą opozycjonistów" - powiedział Frasyniuk.



Podkreślił, że Jan Olszewski "należał do tych bohaterów tamtych czasów, (...), którzy nie bali się systemu totalitarnego, którzy mieli nieprawdopodobną odwagę, żeby stanąć w obronie wolności i przekonań swoich klientów" - powiedział.



Zdaniem Frasyniuka dla wielu ludzi z jego pokolenia "Jan Olszewski jest symbolem polskiej inteligencji, która stawała w obronie represjonowanych, a zwłaszcza w obronie polskich robotników".



"Tamten okres był zdecydowanie ważniejszy w moim życiu i życiu Jana Olszewskiego i mimo późniejszych różnic politycznych Olszewski pozostanie w mojej głowie i sercu jednym z tych, którzy mieli odwagę, o którą wtedy było trudno" - podkreślił.



Jan Olszewski zmarł w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.