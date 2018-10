Paweł M., pseudonim "Misiek", poszukiwany listem gończym i zatrzymany pod koniec września we Włoszech, jeszcze w czwartek zostanie przekazany do Polski - dowiedziała się PAP we włoskich źródłach sądowych.

Zdjęcie Paweł M., pseudonim "Misiek" (źródło: włoska policja) /

Zatrzymany uważany jest za groźnego przestępcę - szefa niebezpiecznych pseudokibiców z Krakowa.

