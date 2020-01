19 stycznia odbędzie się konwencja Lewicy, na której zostanie przedstawiony kandydat na prezydenta - powiedziała rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska. Dodała, że osoba, która będzie kandydatem Lewicy, została już wybrana, ale jej nazwisko poznamy dopiero podczas konwencji.

Zdjęcie Anna Maria Żukowska: Kandydat nie ma na imię Krzysztof /Jan Bielecki /East News

"To ma być komplementarna konwencja z kandydatem, programem i założeniami" - powiedziała w czwartek Żukowska.

To, czy będzie to konwencja wyborcza czy prawyborcza Lewicy zależy od tego, czy do tego czasu marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi datę wyborów prezydenckich.

Jak zaznaczyła, osoba, która będzie ubiegała się z rekomendacji Lewicy na prezydenta została już wybrana.

Żukowska: Kandydat nie ma na imię Krzysztof

Wśród potencjalnych kandydatów i kandydatek Lewicy na prezydenta wymieniane są nazwiska: szefa Wiosny Roberta Biedronia, lidera Lewicy Razem Adriana Zandberga, wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej czy posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.



Jak podaje TVP Info, Żukowska zdementowała informację, że kandydatem Lewicy będzie Krzysztof Śmiszek. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawił się hashtag #Śmiszek2020 sugerujący, że to poseł Wiosny będzie startował w wyborach. Wpisy skomentowali między innymi Robert Biedroń czy Krzysztof Gawkowski.



Co na to rzeczniczka Lewicy?



"Kandydat zostanie ogłoszony na konwencji 19.01. Nie ma na imię Krzysztof, choć to ładne imię i mamy w Klubie kilka zacnych osób je noszących" - napisała do TVP Info posłanka Żukowska.