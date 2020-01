Zuzanna i Antoni. Najpopularniejsze imiona w 2019 roku

Zuzanna i Antoni to najczęściej nadawane imiona w 2019 r., podobnie jak rok wcześniej. Z kolei wśród najrzadszych imion dla dziewczynek znalazły się: Zoi, Emi i Eileen dla dziewczynek, a dla chłopców: Javier i Fabien - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

W 2019 roku imię Zuzanna otrzymało 8456 dziewczynek. Na drugim miejscu była Julia - 8189 (2018 r. - 2. miejsce), na trzecim Zofia - 7737 (2018 r. - 4. miejsce), na czwartym Maja - 7435 (2018 r. - 3. miejsce), na piątym Hanna - 7382 (2018 r. - 5. miejsce), na szóstym Lena - 6815 (2018 r. - 6. miejsce), a następnie Alicja - 5229 (2018 r. - 7. miejsce), Maria - 5139 (2018 r. - 8. miejsce), Oliwia - 4858 (2018 r. - 10. miejsce) i Amelia - 4732 (2018 r. - 9. miejsce).

Jeśli chodzi o chłopców, to w 2019 r. imieniem Antoni rodzice nazwali 8550 chłopców. Na drugim miejscu był Jan - 8032 (2018 r. - 3. miejsce), na trzecim Jakub - 7966 (2018 r. - 2. miejsce), na czwartym Aleksander - 7432 (2018 r. - 5. miejsce), a na piątym Szymon - 7177 (2018 r. - 4. miejsce).

Kolejnymi wyborami był: Franciszek - 6805 (2018 r. - 6. miejsce), Filip - 6169 (2018 r. - 7. miejsce), Mikołaj - 5786 (2018 r. - 8. miejsce), Wojciech - 5468 (2018 r. - 9. miejsce). Pierwszą dziesiątkę zamknął Adam - 4899 (2018 r. - 11. miejsce).

Różnice w województwach

Najpopularniejsze imiona różniły się w poszczególnych województwach: w dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim były to - jak w całej Polsce - Zuzanna i Antoni, w kujawsko-pomorskim - Zuzanna i Aleksander, w łódzkim - Julia i Antoni, w małopolskim - Julia i Jakub, w mazowieckim - Zofia i Jan, w opolskim - Hanna i Jakub.

Na Podkarpaciu największą popularnością cieszyły się Julia i Antoni, na Podlasiu - Julia i Jakub, w Pomorskiem - Zofia i Jan, na Śląsku - Zuzanna i Jakub, w Wielkopolsce - Zofia i Antoni, a w Zachodnio-pomorskiem - Hanna i Antoni.

Najrzadsze imiona

Dziewczęce imiona Zoi, Emi i Eileen w zestawieniu MC pojawiły się po dwa razy, podobnie jak chłopięce imiona Javier i Fabien.

Resort cyfryzacji podkreślił, że ze względu na ochronę danych osobowych nie ujawnia, jakie imiona zostały nadane tylko jednemu dziecku.

"Wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, że według prawa nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające. Co więcej, imię powinno wskazywać też na płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór" - przypomniało ministerstwo.

Narodziny dziecka można zgłosić przez internet

Ministerstwo przypomniało, że narodziny dziecka można zgłosić przez internet. W 2019 r. z takiej możliwości skorzystali rodzice 45 tys. 004 maluchów.

"To oznacza, że co 10 dziecko urodzone w ubiegłym roku w Polsce zostało online zgłoszone do urzędu" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Baza imion nadawanych dzieciom dostępna jest bezpłatnie na stronie Dane.gov.pl. Znajduje się tam również ponad 14 tys. innych zasobów danych - np. z gospodarki, turystyki czy socjologii.

"Udostępniamy je wszystkie za darmo, do ponownego wykorzystywania, również do celów komercyjnych" - wskazał minister.

Niektóre zasoby są otwarte przez API - tj. kod używany przez programy komputerowe, który umożliwia ich wzajemną komunikację.