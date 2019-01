Zwrot strategii Kukiza. Eksperci o ewentualnej koalicji z PiS

Z ugrupowania Pawła Kukiza dochodzą sprzeczne komunikaty. "Rzeczpospolita", powołując się na rozmówcę z Kukiz’15, pisała o "anty-PiS-owskim" podejściu lidera. Muzyk zaprzecza zmianie strategii wobec partii Jarosława Kaczyńskiego. Ewentualną zmianę sił w Sejmie w rozmowie z Interią oceniają politolodzy dr Łukasz Stach oraz dr Piotr Chrobak.

Zdjęcie Paweł Kukiz zaprzecza doniesieniom o zmianie strategii /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /East News

- Paweł Kukiz przeszedł ewolucję i jest teraz zajadle anty-PiS-owski. Uważa, że projekty Kukiz'15 są bardzo dobre merytorycznie, a PiS je wszystkie odrzuca lub kopiuje jako swoje - twierdzi rozmówca "Rzeczpospolitej" z klubu Kukiz’15.

Podczas ostatniego w minionym roku spotkania klubu politycy rozmawiali m.in. o zmianie strategii politycznej. Nowy rok miał przynieść odmienne podejście do partii Jarosława Kaczyńskiego. "Kukiz już nie chce współpracy z PiS" - pisze "Rz". ‘

Paweł Kukiz zaprzecza tym doniesieniom. - Nie zmieniłem strategii wobec PiS, interesuje mnie tylko, aby w przyszłych wyborach uzyskać wynik, który uniemożliwi samodzielne rządy obu głównym partiom, wtedy w zamian za koalicję będą musiały zgodzić się na nasze postulaty - przekonuje.

Elektorat PiS a Kukiz'15

Jak uważa politolog dr Łukasz Stach z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, chociaż elektorat Pawła Kukiza jest bardzo niespójny ideowo, jego część ma podobne oczekiwania do wyborców PiS-u. Łączącym obydwie grupy Polaków elementem jest niechęć wobec układu politycznego, który wyklarował się w ciągu kilkunastu lat.

Najgłośniej rozbrzmiewającym hasłem Kukiz’15 jest potrzeba zmian. Poprzez swoją narrację antyestablishmentową ugrupowanie ma podkreślać swoją niezależność, w tym również krytykę zarówno PiS, jak i PO - twierdzi ekspert.

Podobnego zdania jest dr Piotr Chrobak, politolog z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. - Kukiz’15 opiera się na tzw. elektoracie protestu, dlatego bliższa współpraca przed wyborami z partią sprawującą władzę będzie utrudniała krytykę wobec PiS podczas wyborów - mówi w rozmowie z Interią

- Przekaz Kukiz’15 jest mało skomplikowany, w uproszczeniu można go sprowadzić do zdania, że: Wszystkie ugrupowania są powiązane - bliżej nieokreślonym - układem, a tylko my jesteśmy ok - ocenia ekspert.

Według Chrobaka, starając się pokazać swoją samodzielność i emanując niechęcią do partii politycznych, Kukiz’15 chce pozyskać głosy "niepotrafiących sobie radzić w życiu" wyborców - Polaków, którzy "na wszystko potrzebują prostych rozwiązań".

Zdjęcie Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Paweł Kukiz / Krystian Maj / AFP

Koalicja w Sejmie?

Obydwaj eksperci zaznaczają, że podczas obecnej kadencji Kukiz’15 nie zasłynął niczym szczególnym. Ciszę przerwały słowa lidera klubu, który powiedział, że jeśli po wyborach Kukiz’15 znajdzie się w opozycji, on sam odejdzie z polityki. - To oznaczałoby koniec Kukiz’15 - mówi Stach.

- Kukiz’15 próbuje zwrócić na siebie uwagę - Chrobak uważa, że działanie to wywołane jest strachem przed zbliżającymi się nie tyle wyborami do Parlamentu Europejskiego, a do Sejmu i Senatu.

- To, co Paweł Kukiz mówi o PiS-ie, może mieć znaczenie po wyborach parlamentarnych, pod warunkiem, że partia Jarosława Kaczyńskiego wygra te wybory i nie będzie miała samodzielnej większości - tłumaczy Stach.

Politolodzy są zgodni w kwestii problematycznej pozycji Kukiz’15 w Sejmie.

Ugrupowanie Pawła Kukiza zdaje się być w tym momencie jedynym potencjalnym koalicjantem PiS-u, chociaż sam lider wydaje się tego nie chcieć. - Boi się, że skończy jako przystawka PiS-u - tłumaczy Chrobak. - Tak jak to się stało z LPR czy Samoobroną RP - przyznaje Stach.

- "Nagły zwrot" wobec PiS-u może więc okazać się podbijaniem stawki pod ewentualną przyszłą koalicję w Sejmie - podsumowuje Chrobak.