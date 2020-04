Dwuletni Filipek codziennie zmaga się z walką przeciwko nowotworowi. "W Polsce nikt już nie chce podjąć się operacji. Jeśli zostaniemy w kraju, będziemy świadkami umierania własnego dziecka..." - piszą jego rodzice.

Diagnozę postawiono dwa miesiące temu - wyściółczak anaplastyczny, najbardziej agresywny nowotwór mózgu.



Lekarze mówili, że jeśli chłopiec dożyje piątego roku życia, to będzie cud. "Życie Filipka wisi na włosku" - czytamy na stronie siepomaga.pl.



"W głowie naszego dwuletniego synka tyka bomba. Kiedy postawiono diagnozę, guz miał już ponad osiem centymetrów. To wielkość pięści dorosłego człowieka... W Polsce usłyszeliśmy, że to koniec, a czasu z synkiem pozostało nam bardzo mało. Powiedziano nam, że Filipek umrze... Od tych słów zaczęło się nasze rozpaczliwe szukanie ratunku" - piszą Małgorzata i Damian.

Rodzice Filipka znaleźli pomoc w USA. Leczenie ich syna jest jednak bardzo kosztowne. Do walki z nowotworem potrzeba 5,5 mln zł.



"W Polsce nikt już nie chce podjąć się operacji. Jeśli zostaniemy w kraju, będziemy świadkami umierania własnego dziecka..." - czytamy.

Małgorzata i Damian apelują o pomoc w walce z chorobą.



