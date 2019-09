"Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego składamy najlepsze życzenia pomyślności wszystkim polskim nauczycielom, uczniom i rodzicom" - napisali prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w liście z okazji inauguracji nowego roku szkolnego.

Zdjęcie Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

"Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkół! Szanowni Rodzicie i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie! Minęły wakacje - tygodnie odpoczynku i zabawy, wędrówek i przygód. Wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem otwiera się czas pracy i wyzwań, ale przecież podróży i ciekawych odkryć też nie zabraknie, tyle że będą się one odbywały w wielkiej, fascynującej przestrzeni wiedzy" - napisała para prezydencka we wstępie specjalnych życzeń, zamieszczonych w poniedziałek, w dzień inauguracji nowego roku szkolnego, na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Reklama

Prezydent z małżonką zachęcają, że "warto tak właśnie myśleć o szkole". "Zaprasza ona do odkrywania nowych horyzontów, do poznawania świata i ludzi. Jest też miejscem, gdzie można wspaniale poczuć, co znaczy wspólnota, koleżeństwo i przyjaźń" - wskazują.

"Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego składamy najlepsze życzenia pomyślności wszystkim polskim nauczycielom, uczniom i rodzicom. Kierujemy do Państwa nasze serdeczne myśli" - dodaje para prezydencka.

Prezydent wraz z małżonką podkreślają ponadto, że "ten początek roku szkolnego przypada na czas szczególny: obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej". "Warto, aby młodzi Polacy znali dobrze ojczystą historię i czerpali z niej dumę i patriotyzm" - podkreślają. "Wdzięczni bohaterom, którzy walczyli w obronie naszej niepodległości, cieszymy się, że możemy dzisiaj żyć w wolnym i bezpiecznym kraju, w którym najwięcej pożytku wynika z ludzkiej pracy, inwencji i siły umysłu" - dodają.

"Jeśli chcemy Polski silnej, nowoczesnej, innowacyjnej, sprawnie zorganizowanej, zasobnej - pamiętajmy, że nie osiągniemy tego bez dobrej edukacji" - zaznaczają. "Wszystkim dyrektorom placówek, nauczycielom i wychowawcom, którzy pracują na rzecz jakości polskiej szkoły, składamy wyrazy wielkiego uznania" - podkreślają.

"Serdecznie pozdrawiamy uczniów i rodziców. Niech będzie to rok pełen sukcesów, rozwijania pasji i zainteresowań, przybliżania się do wymarzonych życiowych celów. Życzymy, aby uczniowie, którzy rozpoczynają po wakacjach kolejny rok nauki, witali swoją szkołę z radością, a pierwszoklasiści gładko poradzili sobie ze zrozumiałą tremą i poczuli, że spełniły się ich nadzieje i oczekiwania. Wszystkiego najlepszego!" - życzy para prezydencka.

Dla 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół w poniedziałek rozpocznie się nowy rok szkolny 2019/2020. Dla blisko 384,9 tys. uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych po raz pierwszy zabrzmi dzwonek szkolny.

2 września to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku od trzech do sześciu lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.