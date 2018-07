Dwumetrowy boa w piwnicy bloku w Jastrzębiu-Zdroju

Nietypowa interwencja policji w Jastrzębiu-Zdroju. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z bloków, w którego piwnicy znajdowało się terrarium z dwumetrowym wężem boa. Mieszkańcy zgłosili to spółdzielni mieszkaniowej, która natychmiast poinformowała o tym policję. Gad trafił do tamtejszego schroniska dla zwierząt i jest w dobrych rękach, a policja ustala, dlaczego pozostał bez opieki właściciela.



(TVN24/x-news)