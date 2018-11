Niebezpieczna sytuacja na Mazowszu

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W ostatnich dniach sanepid poinformował o 14 potwierdzonych przypadkach zachorowania na odrę w powiecie pruszkowskim i w Warszawie. Trzy kolejne przypadki nie zostały jeszcze zweryfikowane. - To zdecydowanie za dużo przypadków w cywilizowanym kraju położonym w Europie - zaznaczył prof. dr hab. Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jak podkreślił, szczepienia to najskuteczniejsza metoda walki z chorobami zakaźnymi. - Jeśli nie będziemy się szczepić, to będzie chorowało coraz więcej ludzi - dodał prof. Simon.



Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. - Jeśli mamy wszystkie te objawy, to na pewno jesteśmy chorzy na odrę - zaznaczył Simon. Po chorobie dość często występują powikłania. - Zapalenie płuc, zapalenie mózgu, czy też zapalenie ucha środkowego - wylicza profesor UMW.