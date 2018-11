Odbudowują wrak XIX-wiecznego żaglowca

Odkryty dwa lata temu na plaży w Międzywodziu wrak XIX-wiecznego żaglowca pomału wraca do swojego pierwotnego kształtu. W Kamieniu Pomorskim trwa rekonstrukcja statku. Prace prowadzone są z największą pieczołowitością i przy wykorzystaniu klasycznych technik szkutniczych.



- To jest jak składanie puzzli, ale bez możliwości zobaczenia obrazka. Nawet nie wiemy, czy morze wszystko oddało. Już wiemy, że wszystkiego nie oddało. Teraz to składamy i patrzymy, co z tego wychodzi – powiedział szkutnik Jarosław Bogusławski.