Ogromna śnieżyca w Białymstoku

Potężna śnieżyca sparaliżowała Białystok. W mieście w ciągu kilku godzin spadło ponad 6 centymetrów śniegu. Policja nie wpuszcza do miasta ciężarówek. Na drogach dojazdowych, jak i w centrum miasta, tworzą się korki. Komunikacja miejska ma znaczne opóźnienia. Na drogach i chodnikach pracuje ponad 80 pługów i piaskarek.



Mieszkańcy Białegostoku nie narzekają jednak na pogodę i przekonują, że taka sytuacja jest normalna w styczniu.

- Jest wszystko w porządku i tyle. Jest zima, to musi być zimno, jak to kiedyś mówili – powiedział jeden z mieszkańców Białegostoku.



- Zima to jest zima, wiosna to jest wiosna. Musi być każda pora roku. Jest super. A szczególnie dla dzieci, które będą miały teraz ferie, a ze śniegu dorośli też się powinni cieszyć – dodała inna mieszkanka miasta.



(TVN24/x-news)