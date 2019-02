Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+

- Zapisy tej karty, którą dzisiaj podpisaliśmy są bardzo konkretne. One mają przede wszystkim służyć pomocy wszystkim tym, którzy są dyskryminowani. One mają służyć temu, żeby w sposób lepszy przestrzegać konstytucji i obowiązującego prawa. Przede wszystkim walka z mową nienawiści. To jest niesłychanie istotne dlatego, że przez ostatnie tygodnie widzieliśmy jaki skutek może mieć mowa nienawiści – mówił prezydent Trzaskowski.



Wśród najważniejszych postulatów deklaracji wymieniono m.in. postulaty dotyczące: bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, wolności artystycznej, utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej, często odrzuconych przez najbliższych.



(TVN24/x-news)