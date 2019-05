Kardynał Z. Grocholewski: To nieuczciwość mówić tylko o ofiarach pedofilii w Kościele

Papież Franciszek za pośrednictwem warszawskiego nuncjusza wyraził "bliskość i solidarność z ofiarami nadużyć". To pierwszy komentarz biskupa Rzymu dotyczący pedofilii w polskim Kościele po opublikowaniu filmu "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich. O problemie pedofilii mówił też były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, kardynał Zenon Grocholewski.



– Na szczęście teraz zaczęto mówić o pedofilii jako pedofilii w świecie nie tylko w Kościele, bo to jest pewna nieuczciwość, jeśli na około dwa tysiące osób skazanych za pedofilie od 1990 roku, księży było trzy dziesiąte procent i teraz się tylko tym zajmujemy, tymi poszkodowanymi przez to trzy dziesiąte, a właściwie pomijaliśmy te 99,7 proc. poszkodowanych – powiedział Grocholewski.



– Trzeba powiedzieć całą prawdę. Myślę, że musimy mówić o pedofilii oczywiście przyznając, że te kazusy są także w Kościele, w Kościele są szczególnie bolesne – dodał.