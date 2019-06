Gdańsk: Kobieta zaatakowana i oblana żrącą substancją

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W niedzielę, 2 czerwca, w środku dnia w Gdańsku mężczyzna podbiegł do kobiety i oblał ją żrącą substancją. Kobieta została odwieziona do szpitala, a policja szuka napastnika.



Poszkodowana poprosiła o pomoc przechodnia, a ten zadzwonił na telefon alarmowy. Lekarze na razie nie dopuszczają do niej nikogo i nie informują, w jakim jest stanie. Policja podaje jedynie, że ma rany oparzeniowe, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



– Policjanci zabezpieczyli ślady oraz odzież należącą do pokrzywdzonej – przekazała Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.



Dodała, że śledczy przeanalizują zapisy pobliskiego monitoringu. Policja prosi o kontakt ewentualnych świadków ataku.



(x-news)